Чемпионка мира обвинила российского тренера в вымогательстве и сообщила министру

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре Анастасия Таталина обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в вымогательстве призовых.
Письмо министру
Она написала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину.
«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трех месяцев старший тренер сборной Никита Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50%", — говорится в письме.
Личный тренер спортсменки Евгений Серов подтвердил слова подопечной.
«Никогда раньше в Федерации фристайла России никто никаких денег не требовал. Наоборот, пытались сделать поощрительные премии», — сказал Серов.
Домогательства
Мать спортсменки Оксана Таталина пошла дальше и рассказала, что вымогательством дело не ограничилось.
«Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне 2019 года, стали причиной серьезной травмы Анастасии… Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться, и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, она на официальной тренировке получила серьезную травму. Было операционное вмешательство. На наш вопрос о том, кто несет ответственность за травму и здоровье спортсменки во время ее нахождения в сборной, Васильев ответил: «Она сама виновата». Очень удобная позиция», — цитирует Таталину «Спорт-экспресс».
Провокация
Президент федерации прокомментировал заявления родственников.
«Вызывают недоумение и вопросы, почему ее мать сделала такое заявление в СМИ. Данное обвинение очень серьезное и должно иметь под собой факты. Мы бы хотели, чтобы это было сделано… Именно Настя, как никто другой, получала все на протяжении последних лет для своей спортивной подготовки, даже выполнялись ее бытовые просьбы тренерским штабом и ФФР, а также помогали безвозмездно финансово. Все это выглядит крайне подло, и причина кроется в чем-то другом. Я не исключаю, что эти заявления в прессе созданы на личной почве и преследуют под собой другую цель… Выглядит все как провокация.», — заявил президент ФФР Алексей Курашов.