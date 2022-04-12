Чемпионка мира обвинила российского тренера в вымогательстве и сообщила министру

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре Анастасия Таталина обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в вымогательстве призовых.

Письмо министру

Она написала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину.

«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трех месяцев старший тренер сборной Никита Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50%", — говорится в письме.

Личный тренер спортсменки Евгений Серов подтвердил слова подопечной.

«Никогда раньше в Федерации фристайла России никто никаких денег не требовал. Наоборот, пытались сделать поощрительные премии», — сказал Серов.

Домогательства

Мать спортсменки Оксана Таталина пошла дальше и рассказала, что вымогательством дело не ограничилось.

«Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне 2019 года, стали причиной серьезной травмы Анастасии… Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться, и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, она на официальной тренировке получила серьезную травму. Было операционное вмешательство. На наш вопрос о том, кто несет ответственность за травму и здоровье спортсменки во время ее нахождения в сборной, Васильев ответил: «Она сама виновата». Очень удобная позиция», — цитирует Таталину «Спорт-экспресс».

Провокация

Президент федерации прокомментировал заявления родственников.