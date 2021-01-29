Что станет главной целью приезда в Барнаул министра спорта Матыцина и куда ему еще стоит заглянуть

Утром 29 января в Барнаул прибывает министр спорта России Олег Матыцин. Его предшественники Алтай не особо жаловали. Последним, кто планировал нас навестить, был одиозный Виталий Мутко. Что стало главным поводом визита для Матыцина и о чем его будут просить местные спортивные менеджеры, выяснил altapress.ru.

Что значится в протоколе

Рабочий визит у Олега Матыцина насыщенный. В 11.00 запланировано подписание договора о сотрудничестве между Министерством спорта России и правительством Алтайского края.

Виктор Томенко и Олег Матыцин. altairegion22.ru.

Соглашение рамочное и затрагивает практические все сферы: реализацию проекта «Спорт — норма жизни», обеспечение региона спортинвентарем и инфраструктурой, подготовку кадров, проведение массовых физкультурных мероприятий, создание центров подготовки для российских команд и даже профилактику допинга.

Так получилось, что накануне приезда Олега Матыцина разразился скандал вокруг барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова, якобы попавшегося на допинге. Ряд федеральных СМИ даже попытались связать эти два события. Однако очевидно, что это надумано.

О приезде министра стало известно еще 10 дней назад, а переговоры с ним велись заблаговременно.

Второй точкой пребывания для Олега Матыцина станет спортивный комплекс «Победа», где 28 января стартовал Чемпионат Сибири по настольному теннису. В нем принимают участие более 100 спортсменов из 10 регионов СФО.

Победители представят Сибирь уже на Чемпионате России в Москве. Не исключено, что Олег Матыцин сразится с еще одним министром-теннисистом Алексеем Перфильевым.

Настольный теннис. СС0

Следующим этапом программы станет посещение стадиона Лабиринт, где в 2019 году установили новый скалодром при участии Фонда олимпийцев России — организации аккумулирующей благотворительные средства крупнейших бизнесменов страны.

В 15.00 Олег Матыцин должен быть на гребном канале. Объект уже через четыре месяца принимает этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Что самое важное

При всем уважении к настольному теннису, но приехал Олег Матыцин на Алтай все-таки ради гребли, говорят эксперты. Как уже сообщал altapress.ru, из-за санкций арбитражного суда (CAS), отменившего все Чемпионаты мира в России до конца 2022 года, этап мирового Кубка по гребле станет чуть ли не главным событием в спортивной жизни страны.

Инсайдеры сообщают, что проведение соревнования в Барнауле — на контроле в администрации президента. Уровень ответственности крайне высок.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Не исключено, что в кулуарах встречи с министром Матыциным речь пойдет о выделении региону дополнительного финансирования, средства должны пойти на организационные вопросы.

Ранее Фонд поддержки олимпийцев выделил средства на покупку 300 новых лодок, которые должны прибыть в Барнаул уже к апрелю.

Что еще можно показать министру

В Барнауле Олег Матыцин проведет сутки — утром 30 января он улетит обратно в Москву. Altapress.ru представил, что министр спорта решил еще немного задержался и составил список объектов, которые ему можно показать.

Ледовые дворцы

История Михаила Дроздова и его ледовых дворцов действительно уникальна. Барнаульский предприниматель — единственный в России, взявшийся строить хоккейный комплекс на условиях концессии.

В начале декабря такой объект запустили в Рубцовске. «Карандин-Арена» возведена полностью за счет частных инвестиций.

За свои же деньги он выкупил и отремонтировал Дворец зрелищ и спорта.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

По информации altapress.ru с министром спорта бизнесмен может встретиться в феврале в Улан-Уде, где силами барнаульских строителей возводится масштабный спортивный комплекс.

Спортивный клуб «Темп»

Барнаульский манеж — еще один частный проект в области спорта. Реализовала его группа предпринимателей под руководством Александра Бродникова, занимающегося аграрным бизнесом.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Инвесторы не скрывают своих дальнейших амбиций — создать в регионе еще одну профессиональную команду по футболу. Команда Темп в следующем сезоне стартует в Чемпионате России среди любительских клубов.

Островки здоровья

Осенью 2019 года на Алтае начали устанавливать современные площадки для занятия физкультурой. По проекту «Спорт-норма жизни» «островки здоровья» должны появится в каждом из 59 районов края. Наш регион по темпам развития этого проекта — в числе лидеров по России.

Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края Первые «островки здоровья» начали устанавливать на Алтае. Минспорт Алтайского края

Финансирование этого проекта осуществляется из краевого и федерального бюджетов, при чем на последний приходится львиная доля участия — 99%. Стоимость каждого объекта составила около 3 млн рублей.

Занимаются на площадках любители workout (уличная гимнастика), настольного тенниса и баскетбола. Прекрасно подойдет она и для подготовке к сдаче норм ГТО.

Стадион «Трансмаш»

Если показывать министру спорта России, то все — и хорошее и плохое. Из последнего можно продемонстрировать разруху стадиона «Трансмаш». Объект, находящийся в краевой собственности, находится в ужасающем состоянии.

Из-за ветхости часть помещений не эксплуатируется — опасно. Наружные стены административного здания разрушаются уже много лет, крыша протекает. Краевая спортивная школа «Динамо», эксплуатирующая объект, средствами на полноценный ремонт не располагает.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Президент ФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин не единожды говорил о необходимости преобразований «Трансмаша». Клуб планирует на этом месте возвести полнорамерный футбольный манеж для игр и тренировок основной команды и воспитанников местной школы. Внимание министра к такому важному проекту было бы нелишним.

Недострой на Сибирском , 52

То же самое можно сказать и о многострадальном хоккейном долгострое на проспекте Сибирский, 52. В 2011 году строительство крытого ледового катка на проспекте Сибирском начинали по сути от безысходности. Отношения у школы «Алтай» с крайсовпрофом, владевшим Дворцом зрелищ и спорта, были, как говорится, на ножах.

Плата за аренду льда росла постоянно, а времени для ребятишек все равно было мало. В сентябре 2013 года на Сибирский, 52 зашел «Стройгаз». Главный на тот момент застройщик всех краевых объектов развести здесь бурную деятельность не успел.

На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева На площадку хоккейного долгостроя на Сибирском , 52 приехали депутаты Госдумы Ирина Пергаева

Строительные работы постоянно затягивались, завести под крышу каток «Стройгаз» так и не смог. В 2015 году финансирование объекта прекратилось.

Сейчас история ледового долгостроя вроде бы начала оживать. Проект ледовой арены прошел экспертизу — это первый шаг к возобновлению строительства. Теперь объект внесен в в краевую инвестиционную адресную программу (КАИП). Объем финансирования на 2021 год — 150 млн рублей.

Общая стоимость новой арены в Барнауле может составить в итоге 820 млн рублей. Запустят объект в лучшем случае только в 2024 году.