Олимпийская чемпионка связала провал мужского фигурного катания с Евгением Плющенко

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах современного мужского фигурного катания в России. Талантливым спортсменам мешают психологические проблемы, заявила олимпийская чемпионка. По ее мнению, в российском фигурном катании были допущены системные ошибки, которые сказываются в последние годы, пишет « Советский спорт ».

Особое внимание

Роднина выразила мнение, что особое внимание к Евгению Плющенко навредило российскому фигурному катанию.

«Мы его долго поднимали, осаживая других ребят: „Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко“. Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я этого не замечала», — отметила она.

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова расстроилась за Россию из-за выступления мужчин на ЧМ в Японии.

Тренер заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение: «Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет».

Напомним, на прошедшем в Японии чемпионате мира лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, занявший шестое место (262,44 балла). Первое место досталось американцу Натану Чену (323,42 балла) — отрыв от Коляды составил более чем 60 баллов, пишет Lenta.ru.

Еще два российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 10-е и 12-е места.

Скандал на Играх-2014 в Сочи

Вероятно, Ирина Роднина вспомнила «олимпийский скандал» на Играх-2014 в Сочи, когда Плющенко снялся с соревнований в индивидуальном зачете прямо во время разминки — после «золотого» выступления в командном зачете. Спортсмен тогда заявил, что не сможет выступить из-за давней травмы.

Многие задавались вопросом — почему Плющенко не снялся заранее, почему федерация не дала шанс молодому Максиму Ковтуну, чемпиону России. Пошли странные разговоры, говорилось в публикации РБК.

В частности, была обнародована информация, что Ковтун якобы не выходил на связь. Это тут же опровергла тренер фигуриста Елена Буянова. По словам Буяновой, и Максим Ковтун, и второй запасной сборной России Сергей Воронов ждали приглашения выступить в индивидуальном зачете.

Затем появилось то самое интервью Плющенко CNN, в котором российский фигурист заявил, будто бы его заставили выйти на лед в индивидуальном турнире.

«Я сказал федерации, что, может быть, будет лучше, чтобы в индивидуальном турнире выступил кто-то другой. Я попросил их о замене», — подчеркнул российский фигурист.

Вскоре Плющенко сделал новое спорное заявление — он будто бы понимал не все вопросы, которые ему задавали журналисты CNN, потому что беседа велась на английском языке. Тренер спортсмена Алексей Мишин, в свою очередь, сказал, будто бы Плющенко стал жертвой зарубежных СМИ.

Все это в сумме оставило у болельщиков неприятный осадок. Фигурист Ягудин, в свою очередь, выступил с резкой критикой неспортивного поведения фигуриста, заявив, что он выиграл командное «золото» за счет других спортсменов: «Я не умаляю заслуг Плющенко, потому что он выдающийся фигурист, но я считаю, что на этой Олимпиаде это был абсолютно неспортивный поступок, и очень жаль, что из-за него пострадали молодые запасные фигуристы, и в том числе Максим Ковтун и Сергей Воронов».