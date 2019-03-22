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Спорт

Татьяна Тарасова расстроилась за Россию из-за выступления мужчин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Владимир Путин и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
kremlin.ru

Тренер заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение.

«Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — отметила Тарасова.

В одиночном мужском катании лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, после короткой программы расположившийся на 10-м месте (84,23 балла). Первое место досталось американцу Натану Чену (107,40 балла) — разрыв от Коляды составил более чем 20 баллов. Еще два российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал Коляду за его выступление и призвал его извиниться перед болельщиками, пишет Lenta.ru.

Женщины-одиночки

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на Чемпионате мира в японской Сайтаме 20 марта. Она уверенно обошла хозяйку турнира Сакамото Каори. Евгения Медведева осталась на предварительном 4 месте.

Произвольную программу женщины будут катать 22 марта, тогда и определится чемпионка мира.

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