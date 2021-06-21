Депутат Госдумы ответил датскому футболисту за насмешку над сборной России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на насмешку футболистов сборной Дании над российскими игроками перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата Европы, пишет « Чемпионат.com ».

Свищев назвал неуважением самоуверенные заявления датчан и отметил, что важнее проявлять себя на поле.

«Пусть говорят, нет никаких проблем. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать все, на что способны, даже больше», — посчитал он.

20 июня нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен в интервью Sport. tv2 заявил, что его команда обязана обыгрывать Россию.

«Если не способен обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф», — добавил он.

Дания не одержала ни одной победы на турнире и замыкает турнирную таблицу группы B, пишет Lenta.ru. Российская команда набрала три очка: для выхода в плей-офф турнира команде нужно не проиграть.

Сборная России сыграет с Данией 21 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Боярский, Деревянко и другие знаменитые актеры поддержали сборную России.