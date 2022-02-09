Депутат Госдумы прокомментировала возможный допинг у российского фигуриста

«Это же, как-то, что мы уже „на Украину напали“ пять дней назад. По-моему, одни и те же сценаристы у этой истории. Но единственное, что может быть (я допускаю), у спортсменов есть терапевтические разрешения в связи с тем, что они от чего-то лечились и принимали какие-то препараты. Это во всем мире, у всех спортсменов такое может случиться. Чтобы выяснить, есть ли у спортсмена терапевтическое разрешение, действительно требуется какое-то время», — сказала Журова.