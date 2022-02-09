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Спорт

Депутат Госдумы прокомментировала возможный допинг у российского фигуриста

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о появившейся информации о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде-2022, пишет «KP.RU Спорт».

Российская сборная завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022.
Российская сборная завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022.
t.me/olympic_russia

«Это же, как-то, что мы уже „на Украину напали“ пять дней назад. По-моему, одни и те же сценаристы у этой истории. Но единственное, что может быть (я допускаю), у спортсменов есть терапевтические разрешения в связи с тем, что они от чего-то лечились и принимали какие-то препараты. Это во всем мире, у всех спортсменов такое может случиться. Чтобы выяснить, есть ли у спортсмена терапевтическое разрешение, действительно требуется какое-то время», — сказала Журова.

Накануне появилась информация, что церемония награждения фигуристов задерживается из-за проблем с допингом у российского спортсмена, пишет Газета.Ru.

Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Российская фигуристка Мишина не смогла перевести вопрос во время интервью с журналисткой телеканала BBC после победы в командном турнире на Олимпиаде, чем рассмешила команду.

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