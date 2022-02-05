Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых персон дня открытия Олимпиады

Президент России Владимир Путин оказался лидером по упоминаемости персон в русскоязычных соцмедиа в контексте зимней Олимпиады-2022, пишет РИА Спорт .

Для построения рейтинга проанализировали более 100 млн сообщений. В десятку вошли в основном спортсмены, а также политики, телекомментатор и актер.

Путин, согласно исследованию, упоминался в свете своих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, прибытием на открытие Игр, также всех интересовало, поедет ли он в КНР вместе с президентом Аргентины, с которым встречался в Москве до вылета.

Кто еще вошел в рейтинг?

Второе место занял комментатор Дмитрий Губерниев, хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина (знаменосцы сборной России), фигуристы Марк Кондратюк и Алексей Ягудин, председатель КНР Си Цзиньпин, актер Джеки Чан и спортсмен Никита Кацалапов.

Наиболее популярным постом в соцсетях на тему Олимпиады стала публикация от фигуристки Евгении Медведевой, которая работает в Пекине комментатором.

Игры продлятся до 20 февраля.