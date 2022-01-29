Оргкомитет Олимпиады исключил подтасовку тестов на COVID-19

В оргкомитете Олимпиады назвали невозможной подтасовку тестов на коронавирус у спортсменов, пишет « Парламентская газета ».

Ранее в ряде СМИ сообщили, что Китай может манипулировать тестами иностранных спортсменов в своих интересах. Организаторы уверяют, что используемый Китаем метод тестирования показывает ситуацию объективно, поэтому подтасовка результатов анализов невозможна.

Китайская сторона использует для диагностики метод ПЦР. Обслуживающие Олимпиаду лаборатории, реагенты и оборудование прошли дополнительную аттестацию.

Персонал имеет соответствующее образование, обладает необходимым опытом и квалификацией. Работники также прошли дополнительную подготовку.

Для соблюдения всех норм и стандартов лаборатории проверяют инспекции с участием как местных, так и иностранных специалистов.

К тому же, как отметили в оргкомитете, окончательный вывод о наличии у спортсмена или члена иностранной делегации коронавируса в организме не делается на основе одного анализа.

При положительном результате берется еще один мазок.

Ранее общественность изучила цены и доступность ПЦР-тестов в Алтайском крае.