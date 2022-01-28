«Не нашли понимания»: общественность изучила цены и доступность ПЦР-тестов в Алтайском крае

Цены на ПЦР-тестирование по России доходят до 2,5 тыс. рублей, хотя по ОМС это стоит не более 800 рублей. В Алтайском крае тестирование оказалось менее доступным не только из-за его стоимости.

Стоимость ПЦР-теста в рамках ОМС составляет 688,8 рублей. Минимальная цена платного тестирования в Барнауле — 1 070 рублей, а максимальная — 1 800 рублей.

В Бийске сдать тест можно минимум за 1 430 рублей, в Рубцовске — за 1 370. Мониторинг проводили активисты краевого отделения ОНФ и направили результаты в правительство РФ.

Всего общественники проверили цены в 14 лабораториях Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Стоимость ПЦР-тестирования в Алтайском крае можно назвать средней по стране.

При этом в регионе остро стоит проблема доступности лабораторной диагностики коронавируса. Почти половина населения живет в сельской

местности, а в системе ОМС работают восемь лабораторий в четырех городах. Представительство сетевых лабораторий, где можно сдать платный тест, есть в трех из них.

«До них еще нужно добраться. Зимой дела с транспортной доступностью обстоят еще хуже. Полтора года мы призываем минздрав Алтайского края обеспечить широкое проведение экспресс-тестирования населения. Оно должно стать у нас полноценным методом диагностики коронавируса, от этого зависит скорость постановки диагнозов и своевременность лечения людей. Пока мы не нашли понимания в этом вопросе с региональными властями, хотя согласно временным методическим рекомендациям минздрава РФ экспресс-тестирование давно включено в утвержденную схему постановки диагноза на COVID-19», — прокомментировал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

На прошедшем совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о планируемой закупке 60 млн экспресс-тест-систем для поставки в регионы. Войтюк выразил надежду, что Алтайский край от них не откажется.