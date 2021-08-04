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Спорт

Дмитрий Губерниев пообещал приехать в Барнаул и пошуметь

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала пообещал приехать в Барнаул, чтобы провести соревнования, пишет «Комсомольская правда — Барнаул».

Дмитрий Губерниев в Барнауле.
Дмитрий Губерниев в Барнауле.
altapress.ru

Губерниев должен был прилететь в Барнаул, чтобы комментировать второй этап Кубка мира по гребле, но обстоятельства сложились иначе. Возник конфликт, из-за которого «Матч ТВ» не смог работать на турнире.

«Я не приехал в Барнаул. Причину вы все знаете, но я еще обязательно приеду в этот замечательный город, мы проведем соревнования, пошумим, — пообещал Губерниев во время соревнования гребцов на Олимпиаде.

Напомним, вместо Дмитрия Губерниева соревнования в Барнауле комментировал известный в прошлом гребец Андрей Крайтор.

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