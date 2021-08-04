Дмитрий Губерниев пообещал приехать в Барнаул и пошуметь

Губерниев должен был прилететь в Барнаул, чтобы комментировать второй этап Кубка мира по гребле, но обстоятельства сложились иначе. Возник конфликт, из-за которого «Матч ТВ» не смог работать на турнире.

«Я не приехал в Барнаул. Причину вы все знаете, но я еще обязательно приеду в этот замечательный город, мы проведем соревнования, пошумим, — пообещал Губерниев во время соревнования гребцов на Олимпиаде.

Напомним, вместо Дмитрия Губерниева соревнования в Барнауле комментировал известный в прошлом гребец Андрей Крайтор.