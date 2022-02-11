Добиться сохранения золота за российскими фигуристами пообещал ОКР

ОКР подчеркивает — «положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр», а потому «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру».

Допинг-проба Валиевой, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе этого года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпиады, были отрицательными, пишет bfm.ru со ссылкой на пресс-релиз.

ОКР пообещал принять «исчерпывающие меры», чтобы защитить права и интересы российских спортсменов, а также сохранить за российскими фигуристами «честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».

В пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 15 февраля. Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.