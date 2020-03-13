Дочь Шойгу «назло коронавирусу» проведет массовый забег на 150 тысяч человек

В своем Instagram Ксения сообщила, что спортивное мероприятие должно состояться 31 мая 2020 года. Организаторы уверены, что коронавирус им не помешает, поэтому отменять или переносить забег повода нет.

По словам Ксении, она и сама побежит в этом полумарафоне, на старт которого по всей России выйдут не менее 150 тыс. человек.

«Мы тщательно наблюдаем за информационным полем и, конечно, слушаем наших старших коллег из министерства спорта и министерства здравоохранения. Пока самое большое внимание уделено массовым мероприятиям с участием более пяти тысяч человек. Приблизительно 95% мероприятий, которые пройдут у нас, не превышают этот лимит», — отметила она.

Шойгу подчеркнула, что до полумарафона много времени. За эти три месяца, как она уверена, «ситуация нормализуется».

В мероприятии примут участие жители всех 85 регионов России. В общем по всей стране на старте ожидают как минимум 150 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что младшая дочь министра обороны Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech, который создаст АФК «Система».