«Докатились». Как журналисты боролись за кубок на гребном канале и утешали себя пловом

Подготовка к регате
В этом году турнир имеет особую важность. Он призван привлечь внимание к грядущему событию - «Алтайской Регате. Фестивалю Драконов» который состоится с 29 по 30 июня. Впервые в истории Алтайского края на барнаульский гребной канал прибудут команды из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Узбекистана, Беларуси и регионов России, чтобы сразиться за звание «королей драконьих лодок».
Журналистская гонка
В соревнованиях принимало участие рекордное количество команд — 13. У каждой был девиз и опознавательный знак. Например, у команды «Желтая каракатица», в которой были корреспонденты altapress.ru, знаком стали яркие желтые парики. Причем носили их только корреспонденты altapress.ru. И, конечно же, девиз: «Желтая каракатица точно до финиша докатится».
Как назвались, так поплыли. Пришли к финишу третьими в первом заплыве, в полуфинал не прошли.
Борьба была напряженной. В каждом заплыве команды упорно рвались к финишу под традиционный ритм барабанщиков. Участники отчаянно гребли веслами и финишировали с разницей в считанные секунды.
Кто победил
В итоге победу одержала команда «Творцы», показав результат в 2 минуты 45 секунд 39 сотых. Второе место завоевали «Драконы ОПАК» (2 минуты 56 секунд 72 сотых), а «Молодежное правительство» заняло третью позицию (3 минуты 2 секунды 34 сотых).
Победителям вручили заветный кубок и наградили медалями. Радостные улыбки сопровождали весь финал турнира. По традиции, пили из кубка и качали капитана на руках, а болельщики разделяли с ними радость победы и наслаждались красивыми видами гребного канала.
«Все очень понравилось, мы старались и рады за всех, кто поучаствовал и получил хорошие впечатления. Наши ожидания полностью оправдались, и мы очень счастливы!» - поделилась своими эмоциями участница команды-победителя сразу после награждения.
«Желтая каракатица», кстати, доплыла за 3 минуты 40 секунд.
Турнир стал отличной возможностью для представителей СМИ пообщаться с коллегами и зарядиться позитивом. А сразу после вручения кубка всех участников и болельщиков ждал фуршет с вкуснейшим пловом. Победителям достался торт.
Несмотря на изменчивую погоду, которая испытывала стойкость участников и болельщиков турнира, финал соревнований прошел под ярким летним солнцем, приветствуя победителей и даря им заслуженную награду за их упорство и мастерство. Атмосфера была дружелюбная, но полная азарта. Подбадривающие крики, громкие речевки и дружеские объятия после финиша — все это создало настоящий праздник спорта.
Валерия Кнауб
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