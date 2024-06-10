«Докатились». Как журналисты боролись за кубок на гребном канале и утешали себя пловом

На барнаульском гребном канале в четвертый раз прошел яркий спортивный турнир по гребле на лодках-драконах. Представители СМИ сошлись в соревновании с блогерами, пресс-секретарями и членами Общественной палаты. Как прошла битва за звание «самой гребущей команды» и кто же забрал заветный кубок — в репортаже altapress.ru.

Подготовка к регате

В этом году турнир имеет особую важность. Он призван привлечь внимание к грядущему событию - «Алтайской Регате. Фестивалю Драконов» который состоится с 29 по 30 июня. Впервые в истории Алтайского края на барнаульский гребной канал прибудут команды из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Узбекистана, Беларуси и регионов России, чтобы сразиться за звание «королей драконьих лодок».

Журналистская гонка

В соревнованиях принимало участие рекордное количество команд — 13. У каждой был девиз и опознавательный знак. Например, у команды «Желтая каракатица», в которой были корреспонденты altapress.ru, знаком стали яркие желтые парики. Причем носили их только корреспонденты altapress.ru. И, конечно же, девиз: «Желтая каракатица точно до финиша докатится».

Как назвались, так поплыли. Пришли к финишу третьими в первом заплыве, в полуфинал не прошли.

Борьба была напряженной. В каждом заплыве команды упорно рвались к финишу под традиционный ритм барабанщиков. Участники отчаянно гребли веслами и финишировали с разницей в считанные секунды.

Кто победил

В итоге победу одержала команда «Творцы», показав результат в 2 минуты 45 секунд 39 сотых. Второе место завоевали «Драконы ОПАК» (2 минуты 56 секунд 72 сотых), а «Молодежное правительство» заняло третью позицию (3 минуты 2 секунды 34 сотых).

Победителям вручили заветный кубок и наградили медалями. Радостные улыбки сопровождали весь финал турнира. По традиции, пили из кубка и качали капитана на руках, а болельщики разделяли с ними радость победы и наслаждались красивыми видами гребного канала.

«Все очень понравилось, мы старались и рады за всех, кто поучаствовал и получил хорошие впечатления. Наши ожидания полностью оправдались, и мы очень счастливы!» - поделилась своими эмоциями участница команды-победителя сразу после награждения.

«Желтая каракатица», кстати, доплыла за 3 минуты 40 секунд.

Гонка «драконов» гребном канале. Предоставлено altapress.ru Кубок журналистов на гребном канале. Валерия Кнауб Гонка «драконов» гребном канале. Предоставлено altapress.ru Кубок журналистов на гребном канале. Валерия Кнауб

Турнир стал отличной возможностью для представителей СМИ пообщаться с коллегами и зарядиться позитивом. А сразу после вручения кубка всех участников и болельщиков ждал фуршет с вкуснейшим пловом. Победителям достался торт.

Несмотря на изменчивую погоду, которая испытывала стойкость участников и болельщиков турнира, финал соревнований прошел под ярким летним солнцем, приветствуя победителей и даря им заслуженную награду за их упорство и мастерство. Атмосфера была дружелюбная, но полная азарта. Подбадривающие крики, громкие речевки и дружеские объятия после финиша — все это создало настоящий праздник спорта.

Валерия Кнауб

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