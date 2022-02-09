Допинг нашли у фигуристки Камилы Валиевой, впервые выполнившей четверной прыжок в истории ОИ

Причиной переноса награждения российских фигуристов на Олимпиаде-2022 стал положительный допинг-тест Камилы Валиевой, сообщает Газета.ru со ссылкой на Inside the Games.

Издание сообщило, что 15-летняя фигуристка Валиева сдала тест в декабре 2021 года — перед Олимпиадой в Пекине.

Препарат, найденный в декабрьской пробе фигуристки, не является наркотиком и используется для лечения кардиологических проблем — триметазидин.

Вещество, как подчеркнули эксперты, не влияет на повышение спортивных результатов.

«Речь вполне может идти о лишении сборной России золотой олимпийской медали в командном турнире фигуристов. Россияне уверенно выиграли эти соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но его перенесли. Сначала говорили, что из-за того, что некоторые из американских участников попали под карантин из-за контакта с зараженными коронавирусом. Также Валиева может быть не допущена до старта в личном турнире», — уточняет издание.

9 февраля все российские участники турнира не вышли на тренировку.

В составе национальной команды, помимо Валиевой, выступали Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, утром 7 февраля Валиева стала первой фигуристкой в истории, выполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Она набрала 178,92 балла, заняв первое место.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения о допинге у российского фигуриста на Играх.