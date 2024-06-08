Лил дождь, бесстрашные представители СМИ в спасжилетах лихо неслись по каналу.
Команда "Желтая каракатица" стартовала последней. Впрочем, и финишировала также. Но главный олимпийский лозунг — главное не победа, а участие — надо было подтвердить в этих состязаниях. Да еще с таким девизом: «Желтая каракатица до финиша по-любому докатится». Так что все ожидаемо.
Но если бы не тропический ливень, "Каракатицы" бы пригребли первыми. Железобетонно.
Особо отличились команды Общественной палаты Алтайского края и регионального молодежного парламента.
Между тем грандиозный фестиваль гребли «Алтайская регата» пройдет на барнаульском гребном канале 29−30 июня. Соревнования «Алтайская регата. Фестиваль Драконов», по предварительным прогнозам, соберет не менее 30 команд. Около 10 экипажей выставят гости из Юго-Восточной и Центральной Азии, столько же команд ожидается из регионов России. Участие в фестивале примут сборные команды из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Узбекистана, Беларуси, Японии и команды регионов России.
Алтайский край представят не меньше 10 «Драконов». Это будет самое крупное международное спортивное событие года в Алтайском крае.
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