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Спорт

"Драконы", ливень, "Каракатицы": на гребном канале в непогоду состоялись гонки. Фото

Дождливым днем 8 июня на гребном канале в Барнауле прошел Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон».

Гонки на "Драконах" в Барнауле.
Гонки на "Драконах" в Барнауле.
altapress.ru

Лил дождь, бесстрашные представители СМИ в спасжилетах лихо неслись по каналу.

Команда "Желтая каракатица" стартовала последней. Впрочем, и финишировала также. Но главный олимпийский лозунг — главное не победа, а участие — надо было подтвердить в этих состязаниях. Да еще с таким девизом: «Желтая каракатица до финиша по-любому докатится». Так что все ожидаемо.

Но если бы не тропический ливень, "Каракатицы" бы пригребли первыми. Железобетонно.

Особо отличились команды Общественной палаты Алтайского края и регионального молодежного парламента.

Между тем грандиозный фестиваль гребли «Алтайская регата» пройдет на барнаульском гребном канале 29−30 июня. Соревнования «Алтайская регата. Фестиваль Драконов», по предварительным прогнозам, соберет не менее 30 команд. Около 10 экипажей выставят гости из Юго-Восточной и Центральной Азии, столько же команд ожидается из регионов России. Участие в фестивале примут сборные команды из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Узбекистана, Беларуси, Японии и команды регионов России.

Алтайский край представят не меньше 10 «Драконов». Это будет самое крупное международное спортивное событие года в Алтайском крае.

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