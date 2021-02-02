«Своеобразный пылесос»: какие центры подготовки попросили спортсмены у побывавшего на Алтае министра Матыцина

29 января Барнаул с официальным визитом посетил министр спорта России Олег Матыцин. График однодневного прибывания был плотный: соревнования по настольному теннису, скалодром и, конечно же, гребной канал, который меньше чем через четыре месяца примет этап Кубка мира — самое яркое спортивное событие этого года на Алтае и одно из главных в стране. Altapress.ru узнал, о чем просили министра и что он отвечал.

Чего хотят теннисисты

На прошлой неделе самые титулованные игроки в настольный теннис со всей Сибири собрались в Барнауле. Повод был серьезный — чемпионат СФО, в котором разыгрывались путевки уже на чемпионат общероссийского уровня.

Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова Чемпионат Сибири по настольному теннису. Анна Зайкова

По официальным данным, турнир принял более 100 спортсменов (из них 20 мастеров спорта России, 30 кандидатов в мастера спорта) из 10 регионов. Не исключено, что приезжать в Барнаул уже скоро они будут куда чаще.

С подачи Матыцина, к 2024 году в краевой столице планируют построить сибирский центр настольного тенниса.

Степан Багиян, главный тренер сборной Алтайского края по этому виду спорта, рассказал, что необходимая материальная база у теннисистов есть, не хватает только «дома».

Визит министра спорта России Олега Матыцина в Барнаул. Анна Зайкова

«Мы очень ждем, когда будет построен центр настольного тенниса. Если есть возможность, просим вас ускорить этот процесс», — обратился к Матыцину Багиян.

Подробности нового проекта минспорт региона пока держит в секрете. Как стало известно altapress.ru, под настольный теннис планируется отдать один из трех ФОКов, которые будут возведены в Барнауле. Два остальных, как и намечено, предназначаются для игровых видов спорта и единоборств.

Если все сложится удачно, местом строительства центра настольного тенниса, скорее всего, станет стадион «Лабиринт». Финансироваться работы, возможно, будут по проекту «Спорт — норма жизни», который предусматривает участие федерального бюджета в размере 99% от стоимости объекта. Оставшуюся «копеечку» должен будет внести регион.

«Центр должен объединить всю Сибирь для того, чтобы мы могли помогать ребятишкам достигать результатов, попадать в элиту. Половина сборной страны сейчас — это костяк сибиряков, поэтому для нас центр подготовки — хорошая возможность развивать настольный теннис», — рассказал на встрече министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Визит министра спорта России Олега Матыцина в Барнаул. Анна Зайкова

Что на этот сказал министр Однозначного ответа по поводу переноса строительства центра настольного тенниса на более ранний период Олег Матыцин не дал, но пообещал этот вопрос проработать. «Не люблю давать пустых обещаний», — коротко отметил он. Олег Матыцин,

министр спорта России: Обсуждали с губернатором Виктором Томенко создание у вас регионального центра настольного тенниса. Вижу, что это уже больше, чем идея, она обрела реальные контуры. Поговорили о том, чтобы сдвинуть сроки появления этого центра с 2024 года на более ранний период. Мы посмотрим возможность поиска средств, которые могли бы направить на строительство регионального центра тенниса. Постараемся помочь реализовать ваши планы. Надеюсь, и самому представится возможность побывать на открытии этого объекта.

О чем мечтают гребцы

О перспективах создания федерального центра подготовки говорили в этот же день на барнаульском гребном канале. Спортивный объект, который за последние несколько лет пережил новое рождение, уже отвечает современным требованиям.

Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова

Есть глубокий природный водоем, аналогов которому нет в России, инфраструктура и хорошая транспортная развязка.

Так, с открытием остановочного комплекса на железной дороге, добраться с вокзала Барнаула до канала можно будет за восемь минут.

С запуском после реконструкции старого моста через Обь поездка на машине из центра города до гребной базы займет не больше 15 минут.

Юрий Шамков, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ, уверен: спортивная жизнь в ближайшие 10 лет будет постепенно сдвигаться в заречную часть города, а значит активно развивать ее надо уже сейчас.

Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова

Создание полноценного учебно-тренировочного центра вписывается в эту концепцию как нельзя лучше. Подобные объекты в европейской части страны есть — в подмосковных Бронницах успешно работает центр, который объединяет группу спортивных направлений, главным из которых является гребля.

В Бронницах есть гостиница, залы, открытые поля, водоем и многое другое для полноценного тренировочного процесса.

«Это своеобразный „пылесос“, который собирает самых талантливых спортсменов и дает им старт в будущее», — рассказал Шамков.

За Уралом и дальше на Дальний Восток ничего подобного пока нет. Так почему бы не открыть подобный центр в Барнауле?

Юрий Шамков полагает: на начальном этапе нужны условия для проживания, дополнительные ставки тренеров и улучшение материально-технической базы, например, новые гребные тренажеры.

В конце декабря стало известно, что Фонд поддержки олимпийцев России, президиум которого возглавляет помощник президента РФ Игорь Левитин, выделил средства на покупку 300 лодок. Доставить их в Барнаул должны в апреле.

Соревнования по гребле. Фото: архив компании «Ростелеком»

Лодки предназначены для мировой гребной элиты, которая приедет в Барнаул на этап Кубка мира. По окончанию соревнований часть из них передадут Всероссийской федерации, часть — останется на Алтае.

Если решение о создании федерального центра спортивной подготовки будет принято, на гребном канале может появиться свой физкультурно-спортивный комплекс. Строительство ФОКа является вполне логичным, учитывая, транспортную доступность площадки и перспективу застройки этой части города.