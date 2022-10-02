Экс-игрока барнаульского «Динимо» мобилизовали

По информации «Городских новостей», ранее Оганичев как играл в футбол, так и преподавал
Оганичеву 29 лет. Он также выступал за футбольный клуб «Рассвет».
Ранее стало известно, когда на Алтае может завершиться первая волна мобилизации.
Бывшего игрока барнаульского «Динамо» Михаил Оганичев призвали по частичной мобилизации. Об этом он рассказал во «ВКонтакте» накануне 1 октября.
По информации «Городских новостей», ранее Оганичев как играл в футбол, так и преподавал
Оганичеву 29 лет. Он также выступал за футбольный клуб «Рассвет».
Ранее стало известно, когда на Алтае может завершиться первая волна мобилизации.
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