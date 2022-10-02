2 октября
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Спорт

Экс-игрока барнаульского «Динимо» мобилизовали

Бывшего игрока барнаульского «Динамо» Михаил Оганичев призвали по частичной мобилизации. Об этом он рассказал во «ВКонтакте» накануне 1 октября.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

По информации «Городских новостей», ранее Оганичев как играл в футбол, так и преподавал

Оганичеву 29 лет. Он также выступал за футбольный клуб «Рассвет».

Ранее стало известно, когда на Алтае может завершиться первая волна мобилизации.

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