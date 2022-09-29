В Алтайском крае рассказали, когда может закончиться первая волна мобилизации

Чиновник уклонился от ответа, сколько конкретно граждан призвано на службу из Алтайского края. Ранее озвучивалась цифра в 1% от тех, кто находится в запасе.
При этом Виталий Снесарь рассказал, что работа ведется в плановом режиме. «Четыре дня мы живем в условиях мобилизации с большой буквы „М“», — отметил он.
По словам заместителя губернатора, к середине октября первая волна мобилизации в регионе может быть завершена.
Ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов в интервью «Катунь 24» разъяснил, почему мобилизуют по ошибке тех, у кого есть отсрочка.
«Это стало возможно, так как граждане сами не сообщили в комиссариат об изменениях в семейном положении или месте работы. Необходимые указания об устранении недочетов отдали», — утверждает он.
Усманов напомнил, что подлежат призыву по мобилизации прапорщики, солдаты и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет с нужными военно-учетными специальностями.