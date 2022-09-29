В Алтайском крае рассказали, когда может закончиться первая волна мобилизации

По состоянию на 29 сентября Алтайский край выполнил план по частичной мобилизации граждан в ряды вооруженных сил примерно на 60%. Об этом на сессии АКЗС сообщил заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь. Он также назвал, когда может закончится «первая волна».

Чиновник уклонился от ответа, сколько конкретно граждан призвано на службу из Алтайского края. Ранее озвучивалась цифра в 1% от тех, кто находится в запасе.

При этом Виталий Снесарь рассказал, что работа ведется в плановом режиме. «Четыре дня мы живем в условиях мобилизации с большой буквы „М“», — отметил он.

По словам заместителя губернатора, к середине октября первая волна мобилизации в регионе может быть завершена.

Ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов в интервью «Катунь 24» разъяснил, почему мобилизуют по ошибке тех, у кого есть отсрочка.

«Это стало возможно, так как граждане сами не сообщили в комиссариат об изменениях в семейном положении или месте работы. Необходимые указания об устранении недочетов отдали», — утверждает он.

Усманов напомнил, что подлежат призыву по мобилизации прапорщики, солдаты и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет с нужными военно-учетными специальностями.