Экс-министра спорта Алтайского края пытались оштрафовать «за старое»

Управление Федерального казначейства продолжило судиться с экс-министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым уже после его увольнения. Ведомство еще в 2021 году пришло к выводу, что он допустил нецелевое расходование средств на 18,5 тыс. рублей за покупку «не той» беговой дорожки в Краевую школу олимпийского резерва. Оно попыталось оштрафовать его, судилось с ним дважды, но успеха так и не достигло, следует из решения краевого суда.

В чем суть нарушения

Еще в 2021 году казначейство проверило, как в Алтайском крае использовали средства федерального бюджета, выделенные на госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

В ходе проверки выяснилось: в 2019 году в Краевую школу олимпийского резерва была куплена беговая дорожка DFC, не входящая в перечень, установленный приказом Минспорта РФ от 16 февраля 2018 года № 144, и без согласования с Минспорта РФ.

Ведомство сочло, что тогдашний министр спорта Алексей Перфильев тем самым допустил нецелевое расходование средства на 18,5 тыс. рублей.

Сотрудник казначейства составил протокол об административном правонарушении. Затем в казначействе вынесли постановление о привлечении министра и штрафе — 20 тыс. рублей. Министр однако постановление оспорил — сначала в Центральном райсуде.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Почему судился министр

Суду Алексей Перфильев (еще будучи министром) объяснил, что беговая дорожка включена в федеральные стандарты спортивной подготовки по базовым видам спорта, развиваемым Краевой школой олимпийского резерва.

И это соответствует пункту 16 Правил, утвержденных приложением № 6 к федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы».

Он заявил, что тяжелых последствий его нарушение не повлекло, существенного вреда он никому не нанес.

Алтайский краевой суд. Altapress.ru

Что решили суды

Суды прекратили его административное дело, но, скорее, по процедурным основаниям — истекли сроки давности привлечения к административной ответственности: два года.

Сроки здесь считают с момента совершения правонарушения, а оно произошло в октябре 2019 года.

Сначала решение о прекращении дела вынес Центральный райсуд — это произошло 18 апреля, уже после увольнения Перфильева с должности министра. Казначейство подало жалобу в краевой суд. И 22 июня он поддержал решение предыдущей инстанции.

Вообще же, дело о «не той» беговой дорожке длилось много месяцев. Его рассмотрение трижды откладывалось в самом казначействе, а затем его по полтора месяца рассматривали две судебные инстанции.