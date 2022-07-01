Экс-министра спорта Алтайского края пытались оштрафовать «за старое»

В чем суть нарушения
Еще в 2021 году казначейство проверило, как в Алтайском крае использовали средства федерального бюджета, выделенные на госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».
В ходе проверки выяснилось: в 2019 году в Краевую школу олимпийского резерва была куплена беговая дорожка DFC, не входящая в перечень, установленный приказом Минспорта РФ от 16 февраля 2018 года № 144, и без согласования с Минспорта РФ.
Ведомство сочло, что тогдашний министр спорта Алексей Перфильев тем самым допустил нецелевое расходование средства на 18,5 тыс. рублей.
Сотрудник казначейства составил протокол об административном правонарушении. Затем в казначействе вынесли постановление о привлечении министра и штрафе — 20 тыс. рублей. Министр однако постановление оспорил — сначала в Центральном райсуде.
Почему судился министр
Суду Алексей Перфильев (еще будучи министром) объяснил, что беговая дорожка включена в федеральные стандарты спортивной подготовки по базовым видам спорта, развиваемым Краевой школой олимпийского резерва.
И это соответствует пункту 16 Правил, утвержденных приложением № 6 к федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы».
Он заявил, что тяжелых последствий его нарушение не повлекло, существенного вреда он никому не нанес.
Что решили суды
Суды прекратили его административное дело, но, скорее, по процедурным основаниям — истекли сроки давности привлечения к административной ответственности: два года.
Сроки здесь считают с момента совершения правонарушения, а оно произошло в октябре 2019 года.
Сначала решение о прекращении дела вынес Центральный райсуд — это произошло 18 апреля, уже после увольнения Перфильева с должности министра. Казначейство подало жалобу в краевой суд. И 22 июня он поддержал решение предыдущей инстанции.
Вообще же, дело о «не той» беговой дорожке длилось много месяцев. Его рассмотрение трижды откладывалось в самом казначействе, а затем его по полтора месяца рассматривали две судебные инстанции.