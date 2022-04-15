Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева

Ранее altapress.ru сообщил, что Перфильев покидает пост министра, однако официального подтверждения не было.

Сегодня в правительстве заявили, что 14 апреля Томенко встретился с Перфильевым.

«Министр обратился с просьбой об отставке по собственному желанию. Глава региона отставку принял», — говорится в сообщении.

Перфильев официально покинет должность министра 19 апреля. Кто его заменит, в правительстве пока не уточняют.

Напомним, пост в министерстве Алексей Перфильев занял в декабре 2018 года. До этого он возглавлял региональную федерацию настольного тенниса.

На тот момент список потенциальных министров был довольно обширный. Среди кандидатов были глава Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, директор спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Обь» Александр Звягинцев и даже экс-начальник управления спорта Владимир Альт.