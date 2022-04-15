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Жизнь

«Я никуда не уезжаю»: Перфильев поведал, чем займется после ухода из минспорта Алтайского края

Алексей Перфильев, ушедший в отставку министр спорта Алтайского края, продолжит участвовать в спортивной жизни региона, сообщает правительство края.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

14 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку Перфильева по собственному желанию.

Официально глава минспорта покинет должность 19 апреля. Кто его заменит, в правительстве пока не уточняют.

По словам министра, его решение вызвано семейными обстоятельствами.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Перфильев, скорее всего, уедет работать в Москву. Однако он опроверг такие слухи.

«Я никуда не уезжаю, остаюсь жить в Алтайском крае и, по мере сил и времени, продолжу участвовать в спортивной и общественной жизни нашего региона», — подчеркнул чиновник.

Напомним, пост в министерстве Перфильев занял в декабре 2018 года. До этого он возглавлял региональную федерацию настольного тенниса.

Кстати, еще в марте 2021 года Перфильеву вновь «собрали чемоданы» и отправили в Москву на «работу с повышением».

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