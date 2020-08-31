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Спорт

Еще два российских биатлониста появятся в румынской сборной

Еще два российских биатлониста могут появиться в сборной Румынии, сообщили ТАСС в Федерации биатлона Румынии, сейчас готовятся документы для оформления перехода Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной.

Биатлон.
Биатлон.
Олег Богданов

Переход состоится после получения спортсменами гражданства Румынии.

Дмитрию Шамаеву 25 лет, Наталье Ушкиной — 23 года. Они выступали за юниорскую сборную России, на взрослом уровне за главную команду не выступали. В разные годы становились призерами чемпионата России.

В нынешнее межсезонье в сборную Румынии перешли три российских биатлониста — Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова, пишет bfm.ru.

В прошлом году IBU ужесточил правила перехода биатлонистов. Теперь после 23 лет спортсмен может только один раз сменить спортивное гражданство, причем для подтверждения перехода он должен доказать подлинную и тесную связь со страной, чью сборную он собирается представлять.

В 2017 году российские биатлонисты Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова получили гражданство Южной Кореи.

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