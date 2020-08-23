Три российских биатлониста «стали» румынами и будут выступать за сборную этой страны

Три российских биатлониста начнут выступать за сборную Румынии, сообщили ТАСС в Федерации биатлона этой страны.

Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова будут представлять Румынию с нового сезона.

Биатлонисты получили все необходимые документы для выступления за сборную. В том числе — гражданство страны.

Чирковой 25 лет, у нее две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она — двукратный бронзовый призер чемпионата России 2017 года, пишет bfm.ru. Оськину 31 год, он принимал участие в летнем чемпионате мира 2013 года.

В 2017 году российские биатлонисты Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова получили гражданство Южной Кореи.

Биатлонист Тимофей Лапшин написал на своей странице в Instagram: «Друзья! Теперь, когда­ наконец завершился п­роцесс получения граж­данства, я официально­ могу сказать о том, ­что с данного момента­ я буду представлять ­сборную Южной Кореи».