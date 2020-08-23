Три российских биатлониста «стали» румынами и будут выступать за сборную этой страны

Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова будут представлять Румынию с нового сезона.
Биатлонисты получили все необходимые документы для выступления за сборную. В том числе — гражданство страны.
Чирковой 25 лет, у нее две бронзы Универсиады 2019 года в Красноярске. Толмачевой 24 года, она — двукратный бронзовый призер чемпионата России 2017 года, пишет bfm.ru. Оськину 31 год, он принимал участие в летнем чемпионате мира 2013 года.
В 2017 году российские биатлонисты Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова получили гражданство Южной Кореи.
Биатлонист Тимофей Лапшин написал на своей странице в Instagram: «Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Южной Кореи».