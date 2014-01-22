«Это была славная охота»: Павел Тулин рассказал об уходе, конфликте вокруг «АлтайБаскета» и губернаторе-баскетболисте

2020 год для алтайского баскетбола юбилейный — 40 лет назад в крае появилась первая профессиональная команда «Труд», которая выступала в чемпионате СССР. Но начался год не с празднеств, а со скандала. Громко хлопнув дверью, свой пост директора главного клуба региона и федерации баскетбола покинул Павел Тулин. О подковерных играх он рассказал в интервью altapress.ru.

Краткое содержание

Почему Тулин стал мальчишом-плохишом

— В сентябре прошлого года к нам в редакцию приходил министр спорта Алексей Перфильев , который , говоря о ситуации в «АлтайБаскете», назвал вас плохим примером в хорошем сценарии. Вы с такой оценкой согласны?

— Честно сказать, неожиданно слышать такую оценку. Я был абсолютно убежден, что в 2017 году именно я спас клуб в тяжелейшей для него ситуации.

Что скрывать, для краевых властей во все времена профессиональный спорт не был в приоритете. Тем не менее мы смогли создать сильный баскетбольный клуб.

За 17 лет из региона, в котором баскетбол был в зачаточном состоянии, мы выросли в лидеров Сибири. На сегодняшний день нас хорошо знают в России благодаря талантливым воспитанникам и тем делам, которые мы продвигаем.

«АлтайБаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

— Вы бы сами себе какую дали оценку?

— В 2003 году, когда меня позвали в федерацию баскетбола, наш вид спорта был погружен в безвременье. Мой предшественник в 1988 году после неприятный истории уехал из региона.

Серьезные соревнования по линии федерации не проводились. И лишь в 1996 году их удалось возродить — первый коммерческий турнир прошел в канун Нового года. Через год это уже стало традицией.

Постепенно мы смогли доказать, что даже без поддержки государственных структур можем создавать ликвидный продукт в баскетболе. Может, поэтому меня пригласили в федерацию.

Любопытно, что в краевом управлении спорта к моей кандидатуре в качестве президента федерации изначально отнеслись скептически: мол, коммерсант, да никогда он не будет заниматься спортом. Говорили: «Найдите себе нормального физкультурника».

В 2006—2008 годах не заметить федерацию было уже невозможно. А благодаря поддержке Владимира Альта, возглавлявшего в тот момент управление спорта, мы готовы были на более масштабные дела.

Когда в федерацию пришел Михаил Панфилов, до фанатизма преданный баскетболу, появилась идея профессионального клуба. Изначально «АлтайБаскет» был любительской командой, в которой ребята играли за идею. Единственное, о чем мы просили власти, — выделить средства на командировочные расходы.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс Олег Богданов

В первый сезон мы выиграли свою зональную группу, в следующем — стали финалистами всероссийских соревнований в первой лиге.

Финал турнира проходил в Москве. Я полетел в столицу и в самолете столкнулся с Александром Карлиным. Набравшись наглости, подошел, представился и пригласил его на игру. И он согласился.

Почти три часа я рассказывал ему о клубе. После этого появилось существенное краевое финансирование, к нам начали относиться всерьез.

До 2012 года мы смогли создать стратегию развития нашего вида спорта, которую поддержали на уровне администрации края, добились того, что баскетбол стал базовым видом спорта и, главное, организовали детскую школу олимпийского резерва «АлтайБаскет».

Но уже тогда было понятно: профессиональный клуб — крайне дорогое удовольствие. Дефицит бюджета у нас возникал с первых дней существования. Было понятно, что рано или поздно могут возникнуть серьезные проблемы, которые поставят вопрос ребром — существовать клубу или нет.

Экс-директор «АлтайБаскета» Михаил Панфилов. Олег Богданов

В 2012 году я ушел из «АлтайБаскета» потому что больше не мог тратить на баскетбол собственные средства. В 2016 году от финансирования клуба отказался Всеволод Кондратьев (экс-гендиректор компании «Стройгаз». — Прим. ред.).

В конце 2017-го Михаил Панфилов, оставшись один, пришел к неутешительному результату — долговые обязательства клуба не позволяли выступать дальше в Суперлиге-2.

Вечером 4 декабря 2017 года мне позвонила Елена Лебедева, которая тогда возглавляла краевое управление спорта, и предложила вернуться в «АлтайБаскет». Я попросил время подумать, но перезвонил уже через 15 минут. Я сказал, что помогу клубу погасить долги и знаю, как выйти из кризисной ситуации.

Почему возникли противоречия

— Сейчас получается , что вы разочаровались в баскетболе?

— Нет, не разочарован, я своими силами сделал все, что мог. В 2018 году мы оптимизировали затраты, отказались от легионеров, дорогостоящих игроков и стали играть только собственными воспитанниками, но их уровень оказался недостаточным даже для Суперлиги-2. В итоге — 11-е место.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс Олег Богданов

Встал вопрос о более амбициозных задачах. Мы пригласили Бориса Соколовского, прославленного тренера с огромным опытом. Он приходил в том числе с намерением работать со спортивной школой «АлтайБаскета».

Я прекрасно понимал, что мы не сможем конкурировать за профессиональных игроков на трансферном рынке, значит, надо наигрывать своих талантливых ребят.

Сцепка «школа — клуб» для меня всегда была стратегической, но в какой-то момент спортивную школу вывели из структуры «АлтайБаскета». После чего в 2016—2017 годах из края уехали шесть молодых баскетболистов, подающих надежды. Сегодня они играют в «Химках», «ЦСКА», «Автодоре» — ведущих баскетбольных клубах страны.

Я считаю, что эти игроки должны были сначала выступать под флагом Алтайского края и лишь спустя какое-то время выходить на более высокий уровень.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс Олег Богданов

Стратегия федерации была такова: мы воспитываем хороших игроков, отыгрываем в «молодежке», забираем в профессиональный клуб и только после этого, если достойны большего, они получают совершенно другие контракты. «АлтайБаскет» за подготовку игроков получает свои деньги.

Я рассчитывал, что Алексей Перфильев увидит эту перспективу и поможет нам. К сожалению, этого не произошло.

— Вы только в этом не сошлись?

— Это было одно из основных наших противоречий. Когда министр пришел, он тут же обозначил свою позицию: школой, клубом и федерацией должны управлять разные люди.

Федерация баскетбола — одна из самых представительных, это тысячи игроков — от детей до ветеранов. У нас только в президиуме девять человек, работающих по разным направлениям. Их надо как-то объединять при условии постоянной нехватки финансирования.

Мы старались максимально использовать принцип синергии, чтобы не только сэкономить деньги, но и повысить эффект. К сожалению, это оказалось не в правилах, которые продвигает министерство спорта.

Павел Тулин , экс-директор клуба «АлтайБаскет» Анна Зайкова

Зато 2019 году минспорт неожиданно решил «наградить» нас новыми обязанностями. Если раньше в составе ведомства был методист, который за зарплату готовил документы и организовывал соревнования, то теперь федерация должна это делать сама и бесплатно.

Второй спорный момент — это инфраструктура. На сегодня профессиональный спорт в регионах не научился зарабатывать. Если в богатых территориях это компенсируется местными бюджетами или спонсорской помощью, то у нас этого не проходит.

В августе прошлого года мы представили концепцию нового объекта, в который входили спорткомплекс, интернат для молодых игроков, площадка для уличного баскетбола и ряд других подразделений, на которых можно было бы зарабатывать.

Это мог быть тот самый дом для баскетбола, который решил проблему недостатка финансирования школы и профессионального клуба. Со временем это позволило бы вообще отказаться от бюджетного финансирования.

Построить спорткомплекс мы предлагали на условиях концессии. Цена вопроса — около 600 млн рублей.

Чемпионат Сибири по уличному баскетболу «Barnaul Open 2014». Барнаул , 30 августа 2014 года. А. Лукин ( vk.com/barnaul_open_2014)

Но в минспорте мне дали понять, что время таких серьезных проектов еще не пришло. Ведомство отказывается от масштабных объектов, отдавая предпочтение небольшим физкультурно-оздоровительным комплексам, которые обходятся дешевле и решают вопросы только массового спорта.

Почему в баскетбол не вернулся Михаил Панфилов

— Хотелось , чтобы вы развеяли некоторые слухи. Говорят , в прошлом году вы обходным путем через губернатора Томенко пытались поставить на место директора спортшколы своего человека , хотя Алексей Перфильев сватал туда Михаила Панфилова. Это так?

— Да, но в этой истории есть важные нюансы. С Михаилом Панфиловым мы знакомы много лет. Когда он пришел в федерацию, я был поражен, насколько Панфилов предан баскетболу, хотя к профессиональному спорту как игрок он никогда не имел отношения.

На протяжении многих лет у нас было одно противотечение: Михаил настаивал на том, что профессиональный клуб должен быть первичным, что за счет него мы привлечем к себе внимание и сможем создать спортивную школу.

«АлтайБаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

У меня было иное мнение. Я понимал, насколько дорог профессиональный спорт, поэтому настаивал, что уже на старте клуб должен иметь своих собственных воспитанников. Иначе рано или поздно, нам не хватит денег и в баскетбольной «гонке вооружения» мы проиграем.

История расставила все на свои места. В 2012 году мой уход из «АлтайБаскета» для непосвященных выглядел как предательство. Когда в 2017 году Михаил уже сам уходил из клуба, мы с ним встретились и поговорили, решив, что работать вместе точно не будем. Ссор не было, каждый остался при своем мнении.

И вдруг в 2019 году кандидатура Михаила Панфилова вновь появляется. Учитывая, что наши с ним взгляды на многие вопросы расходятся, я счел это неприемлемым вариантом. Это не личные разборки, не конфликт интересов, это противостояние двух концепций баскетбола.

Правильно ли я поступил в тот момент, не знаю. Возможно, с точки зрения этики отношений я совершил ошибку. Но, как говорят психологи в таких случаях, это часть моей индивидуальности — в решении своих проблем всегда иду до конца.

Домашняя игра «АлтайБаскета» с челябинским «Динамо». 13 октября 2015 года. Олег Богданов

Но я не ожидал, что новый министр, несмотря на молодость и «бизнесовое» прошлое, выберет самый архаичный способ управления — любое мнение, отличное от моего, неправильное, на ключевых постах должны быть пусть недалекие, но преданные люди.

Вот и получилось, что мне проще было попасть к губернатору, чем к министру спорта. За 2019 год ни на одно мое письмо я не получил ответа.

— Поговаривают , что вы испортили отношения не только с Алексеем Перфильевым , но и с Виктором Томенко , представив некий концепт парка «Изумрудный» в Москве без его согласования. Была ли такая история?

— Это не так. В конце июля прошлого года у губернатора было рабочее совещание, посвященное концепции спортивного объекта, о котором я уже говорил. Изначально построить его планировали на территории парка «Изумрудный».

В Бочкарях открыли новый комплекс для игровых видов спорта. Дмитрий Лямзин

Однако со временем стало понятно, что парковая зона — не место для масштабного строительства, поэтому было решено обсудить другие варианты его размещения. На совещании я доложил, что в августе нас пригласили на конференцию в Москву, где мы планируем презентовать свой проект. На что Виктор Петрович дал согласие.

В данном случае никакой самодеятельности с моей стороны не было. Единственно, мы не успели переформатировать концепцию, убрав из нее парк «Изумрудный» в качестве локации.

Почему баскетболу вечно не хватает денег

— Говоря в целом об алтайском баскетболе , отсутствие полноценного финансирования — его единственная проблема?

— Я бы хотел заметить, что массовый баскетбол от нехватки средств так сильно не страдает. Здесь мы могли позволить себе практически все, но при условии, что деньги идут только на массовый спорт. Однако на практике из этой статьи дофинансируется и профессиональный клуб, и школа. И тогда 4,5 млн в год явно недостаточно.

«АлтайБаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

— Получается , что денег не хватает только профессиональному клубу?

— И школе в том числе, но тянуть деньги из бюджета постоянно невозможно. Если выражаться образно, баскетболу нужна не рыба, а удочка. Я уже говорил о спорткомплексе, который бы помог «АлтайБаскету» зарабатывать, но, к сожалению, пока это невыполнимо.

Есть две основные статьи расходов, которые загоняют клуб в долги, — это командировочные расходы и заработная плата. Из Барнаула баскетболистам приходится ездить в Курск, Тамбов, Краснодар, Москву. Стоимость каждого выезда порядка 600 тыс. рублей.

В 2019 году неприятной неожиданностью для нас стало изменение структуры игр, которое привело к еще большему удорожанию поездок. Если раньше у нас были спаренные туры, то теперь приходится каждый раз возвращаться домой.

Павел Тулин , экс-директор клуба «АлтайБаскет» Анна Зайкова

— На баскетболе вообще можно заработать?

— Сейчас нет, и это будет продолжаться еще долгое время. Хотя вокруг баскетбола есть много перспективных направлений, например любительские турниры. Сегодня в Барнауле сложно найти в аренду спортивный зал, потому что все занято. Только в чемпионате Алтайского края по баскетболу играют 54 команды.

Родители готовы платить за своих чад, лишь бы они занимались баскетболом. А тренироваться-то негде.

Комплекс, который мы хотели построить, в тренировочном режиме мог трансформироваться на три универсальные площадки. Объект прекрасно подходил для массовых мероприятий и конференций. Здесь был комплекс восстановительной медицины, фитнес-центр и открытый бассейн. Такого универсального формата в нашем регионе никто не предлагал.

За основу мы взяли комплекс «НоваАрена» в Санкт-Петербурге и существенно его доработали.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин

— В Алтайском крае есть бизнес , которому интересен баскетбол?

— Чаще всего в спонсорство приходят бывшие спортсмены, которые в жизни смогли чего-то достигнуть. Пример тому — бывший лыжник Александр Ракшин, основатель компании «Мария-Ра», который не жалеет денег для своего вида спорта.

Я преклоняюсь перед бизнесменом Михаилом Дроздовым, который безумно любит хоккей и собирает вокруг себя таких же единомышленников. Он помог команде «Динамо-Алтай» сделать гигантский рывок вперед.

К сожалению, нам повезло меньше: состоятельных баскетболистов в нашем регионе нет, как и безбашенных миллиардеров.

— Тот факт , что губернатор Виктор Томенко известен своей любовью к баскетболу , это плюс или минус?

— Когда я узнал, что Виктор Петрович увлекается баскетболом, я сразу сказал: «Ребята, вряд ли это нам чем-то поможет». Я сразу понял, что он крайне совестливый человек, который будет стесняться помогать баскетболу, чтобы не обидеть другие виды спорта и получить с их стороны упреки.

Павел Тулин , экс-директор клуба «АлтайБаскет» Анна Зайкова

Почему Тулин не хочет уезжать из Алтайского края

— Есть мнение , что , попрощавшись с баскетболом , Павел Тулин уедет из Алтайского края. Это так?

— Хотел бы уехать, сделал бы это уже давно. У меня в свое время были финансовые проблемы, но даже тогда я не принял решения об отъезде. Со своими обязательствами я рассчитался. Знаю многих алтайских бизнесменов, которые бегают от долгов и прячутся за границей. Я по такому пути не пошел. Я здесь, в Барнауле, и ничего менять не собираюсь.

— Каким бизнесом вы сейчас занимаетесь?

— Я сумел перезапустить свой бизнес, теперь в нем работает вся моя семья. Они терпеливо ждали, когда мой 17-летний эксперимент с баскетболом закончится.

Решение об уходе мы принимали вместе. Сейчас мы занимаемся торговлей и пищевым производством. У нас есть пекарня и собственная кулинария.

Павел Тулин , экс-директор клуба «АлтайБаскет» Анна Зайкова

В свое время, когда дела шли плохо, я поехал учиться. В Швейцарии и Германии окончил академии хлебопечения. Тот хлеб, который мы сейчас продаем, создан по европейским технологиям. Учитывая все обстоятельства, думаю, скучать я точно не буду.

Специальный вопрос — Не переходя на личности , ответьте , кто должен управлять клубом — бывший спортсмен , бизнесмен или чиновник со стажем? — Директор выполняет две основные функции — администрирование и поиск денег. Досконально разбираться в тонкостях баскетбола необязательно. Директор клуба может и не знать, как тренируются игроки. Для этого дела есть специально обученные люди. Директор должен позаботиться о регулярной заработной плате, медицинском обеспечении, питании и других вопросах. Он прежде всего хозяйственник. На мой взгляд, лучше выполнять эти функции сможет представитель бизнеса.

О чем еще рассказал собеседник