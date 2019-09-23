Каких результатов в ведомстве ждут от клубов, что с ними будет за невыполнение поставленных задач, об этом и не только мы откровенно поговорили с министром спорта Алексеем Перфильевым. Он побывал в редакции altapress.ru и сделал несколько громких заявлений. Беседу вели журналист Анна Недобиткова и издатель Максим Герасимюк.

Для алтайских спортивных команд нынешний сезон станет в каком-то смысле переломным. Минспорт региона, который ранее выступал, по сути, только ретранслятором бюджетных средств, решил выстраивать с ними отношения совершенно по-другому.

Как минспорт будет выстраивать отношение с бизнесом

— Алексей Анатольевич , у трех алтайских команд — хоккейного «Динамо-Алтай», «АлтайБаскета» и волейбольного «Университета» начинается сезон. У футболистов и хоккеисток на траве он в разгаре. Какие задачи перед ними ставятся?

— Для себя весь спорт в Алтайском крае мы делим на три части — массовый спорт, система детских спортшкол и наши команды мастеров. Сейчас в регионе семь подобных команд. Главной задачей для них является зрелищность — это зритель на трибунах и элементы шоу при проведении игр.

Мы хотим, чтобы наши клубы привлекали внимание не только своей спортивной составляющей, но и работой с болельщиками и фан-движением. Я полагаю, что можно не идти на первом месте в своем чемпионате, но при этом являться любимцем публики. Есть ведь и обратные примеры, когда команда выступает в высшей лиге по своему виду спорта, но при этом непопулярна. Такие примеры есть и у нас в Алтайском крае.

— Зрелищность как цель для команд является возможностью привлечь внимание спонсоров? Ведь сейчас в нашем спорте продать спорт как шоу , по большому счету , невозможно.

— Я не случайно озвучил понятие команда мастеров. Для меня высшая ступень в этой иерархии — это профессиональные команды, которые существуют и развиваются благодаря коммерческому партнерству. Наша цель при сохранении бюджета, который сейчас есть, совместно с клубами искать партнеров в бизнесе, чтобы выстраивать варианты взаимодействия.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

При этом задача министерства — постепенно выходить из процесса бюджетного финансирования команд мастеров, направляя высвобождающиеся средства в детский, школьный и массовый спорт. Мы понимаем, что полностью содержать команды за счет бюджета в любом случае не удастся и это было бы неправильно.

— Если по итогам сезонов команды не покажут того , что вы от них ждете , оргвыводы будете делать?

— По отношению к командам подход изначально был разный. Взять хоккейное «Динамо-Алтай», который мы считаем удачным примером. Нам удалось в прошлом сезоне внедрить определенные варианты работы и к началу нынешнего сезона подойти с понятным сценарием развития. Хотя для нас это тоже перезагрузка, работать с бизнесом в полной мере мы пока еще не умеем. Учимся вместе.

В тоже время инициатива должна исходить от коммерческих партнеров. В футболе в этом плане пока провал, в волейболе и баскетболе — экономическая паника. Мы продолжаем переговоры с частными компаниями, готовыми участвовать в управлении командами. Формой такого управления могут быть некие попечительские советы, которые будут работать на уровне федераций.

— Очень уважаемый нами человек — известный хоккеист Вячеслав Фетисов в интервью altapress.ru рассказал , что не видит смысла в невнятном выступлении региональных команд в четвертых-пятых лигах. Он полагает , что такие клубы из бюджета поддерживать не надо. Согласны?

— Команды мастеров — это мотивация для всего массового и детского спорта, без них нельзя. Предположим, что в Алтайском крае будет одна титульная команда, но вряд ли она сможет сконцентрировать внимание всех наших болельщиков. Ведь кто-то любит футбол, кто-то волейбол и выбор делает в пользу только своей команды.

Давайте посчитаем: баскетбол обходится бюджету в 25 млн рублей, волейбол — 15 млн. Даже если убрать две эти команды, высвобожденные средства судьбу титульного клуба не решат. Да, более высокое место, возможно, будет обеспечено. Увеличится ли при этом зрительская аудитория? Не факт.

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

— Мое мнение: для ребенка , который занимается футболом , «Динамо-Барнаул» в нынешнем его состоянии , играющем на полуразвалившемся стадионе , не есть лучший мотиватор.

— Для ребенка первая радость просто заниматься каким-то видом спорта, потом — стать частью детской команды. Для большинства из подрастающих футболистов «Динамо-Барнаул» является примером. Я однозначно сторонник того, что команды мастеров надо сохранять, но управлять ими вместе с заинтересованным бизнесом.

Я видел те регионы, где команд вообще нет. Могу с уверенностью сказать, лучше так, как пока есть у нас, чем вообще никак.

— Вопрос по поводу комплектации команд. Мы часто говорим , что в местных клубах должны играть наши игроки. Платят им немного , но и спрос небольшой. Вы считаете это правильно?

— Команда мастеров — место, куда должны приходить воспитанники наших школ. Это однозначно. Более высокий профессиональный уровень развития клубов, безусловно, без привлечения «легионеров» невозможен. Я уже говорил, что команды мастеров мы будем сохранять, но свои амбициозные планы они должны реализовывать только за счет привлечения внебюджетных средств.

— По хоккею и баскетболу ситуация более или менее понятна. Это все примеры взаимодействия с бизнесом?

— Я бы назвал Павла Тулина (руководитель куба «Алтайбаскет» — Прим. altapress) сложным примером в хорошем сценарии. Он — представитель бизнеса, желающий участвовать в жизни команды, но очевидно, что в одиночку не справляется. Но опять же — в волейболе вообще бизнеса нет, кроме небольшого объема привлеченных внебюджетных средств, который исторически там присутствовал.

Бизнесмену Михаилу Дроздову, участвующему в судьбе хоккейного «Динамо-Алтай», надо отдать должное. Он не столько сам спонсирует клуб, сколько привлекает других партнеров. Что сказать — молодец! В конечном итоге общая цель достигается.

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

Что происходит внутри алтайских клубов?

Волейбол — В команде «Университет» складывается удивительная ситуация. Иван Воронков одновременно выступает и президентом клуба , и главным тренером. Хотя по логике первый второму должен ставить задачи и спрашивать за результат. Разве это правильно? — Нет. Иван Филиппович знает мою точку зрения, я ее уже несколько раз озвучивал. На сегодняшний день он выступает в роли некоего «отца команды». По хорошему, «Университету» дополнительно нужен грамотный управленец и, возможно, еще тренер. Со всем уважением отношусь к Ивану Воронкову за его заслуги, но надо уже смотреть в будущее и думать о молодых преемниках, которые бы повели клуб за собой. В начале прошлого сезона, когда мы общались с Иваном Филипповичем, было видно, что он сложно относится к данной теме. Через какое-то время он пришел к осознанию того, что перемены необходимы. Баскетбол — Насколько нам известно , с Павлом Тулиным у вас был конфликт , когда он через вашу голову пытался продвинуть своего человека на руководящую должность в детской спортшколе. Это так? — В баскетболе есть несколько лидеров, которые по-разному видят развитие своего вида спорта и не всегда могут сами найти компромисс. Но мне лично не хотелось бы, чтобы от этого страдал сам вид спорта. Противоречивые действия со стороны Павла Тулина были, но прошло время, и он убедился в их ошибочности. Мы первые сделали шаг к перезагрузке данной ситуации, вместе вышли на встречу с болельщиками. К сожалению, время было потеряно, за прошедшие полгода мы могли бы о многом договориться и многое сделать. Теперь необходима перезагрузка внутри региональной федерации и самого клуба. Уверен, что будущее баскетбола в Алтайском крае — в объединении усилий Михаила Панфилова, стоявшего у руля «АлтайБаскета» в прошлые годы, и Павла Тулина. Футбол — Будет ли решаться вопрос с московскими собственниками барнаульского стадиона «Динамо» и дальнейшей его реконструкцией? — В данном случае все надо понимать в сравнении. Понятно, что есть такие красавцы как «Открытие Арена», «ВТБ Арена». Есть в Барнауле стадион «Динамо» в его нынешнем состоянии, но есть и примеры большинства субъектов, где подобные объекты вообще превратились в пыль. Насколько мне известно, несколько лет назад рассматривался вариант смены руководства клуба «Динамо-Барнаул» и прихода более молодой и амбициозной команды, которая имела все шансы, проникнувшись идеей возрождения стадиона, ее реализовать. Но в силу определенных обстоятельств данная смена не произошла. При этом мы видим, что нынешнее руководство общества «Динамо» постепенно приводит стадион в порядок за счет внебюджетных источников. Конечно, это капля в море, но движение все же есть. Хоккей на траве — Есть ощущение , что клуб «Коммунальщик», что тот чемодан без ручки. И нести тяжело и бросить жалко. Долго ли это будет продолжаться? — Руководство клуба обратилось в министерство спорта края и попросило дополнительной финансовой поддержки, гарантировав результат (завоевать медали — Прим. altapress). Нам эта идея понравилась. Теперь надо дождаться окончания сезона и дальше принимать кардинальные решения. Хоккей с шайбой — Создается впечатление , что в вашем ведомстве решили сделать хоккей спортом № 1. Вы лично ставите перед командой задачу выхода в чемпионат ВХЛ-А? — Здесь я могу только повториться: главная задача — это зрелищность и любовь зрителей. Выход в лигу выше должен быть подкреплен, в том числе и экономически. Поспешных решений принимать не будем. А повышенное внимание к хоккею обусловлено лишь тем, что в этом виде спорта мы нашли бизнес-партнера.

Какие спортивные объекты точно построят в Барнауле?

— Складывается ощущение , что после того , как открыли спорткомплекс «Победа», в Барнауле больше ничего значимого не появлялось. Эта ситуация будет меняться?

— Мы можем говорить только о свершившихся фактах. По федеральной программе «Спорт — норма жизни» предусмотрено строительство в Барнауле двух физкультурно-спортивных комплексов. Один, как раз за «Победой», для игровых видов спорта, другой — на улице Антона Петрова для единоборств. Средства будут выделяться в 2021—2022 годах, софинансирование региона составит 1%. Открытие запланировано на 2023 год.

В спорткомплексе «Победа» прошли соревнования среди школьных баскетбольных команд. Барнаул , 28−29 января. Олег Богданов

В программу социально-экономического развития региона мы тоже подаем свои проекты. Но здесь мы только на этапе переговоров с коллегами из федерального центра.

— Вы говорите , что в Барнауле построят новые спортивные объекты , но если проанализировать работу уже имеющихся , становится понятно , что заниматься в них можно только за деньги. На ваш взгляд , можно ли сделать спортивную инфраструктуру доступнее?

— У этой темы есть два аспекта — с одной стороны доступность инфраструктуры, с другой — как таковая культура занятием спорта. У нас все время пеняют на то, что вокруг ничего нет, а если и есть, то — дорого. А когда, например, мы строим объекты в районах, они зачастую остаются незагруженными. Я частенько заезжаю в наши спортивные школы. Захожу — а там никого нет. Вот это тревожит.

Да, недостаток государственных муниципальных объектов, приводит к тому, что стоимость занятий в частных залах оказывается завышенной. Но при этом всегда можно найти альтернативу. Играть в футбол, хоккей, теннис я лично научился во дворе своего дома на Потоке.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО Александр Черный. www.altaisport.ru

Мы с коллегами играем в футбол по утрам в выходные дни на стадионе «Лабиринт» и там есть свободные места для занятий спортом, даже с запасом.

Будут ли детские тренеры получать больше?

— Когда вы пришли в министерство , говорили , что сборы с родителей будут снижаться. Удалось этого достичь?

— Финансирование базовых видов спорта, которых у нас 23, отставало от необходимого уровня на большую сумму. Речь идет о более чем 200 млн рублей. Чтобы как-то это компенсировать, нам необходимо было увеличить бюджетные вливания. Мы разработали и подписали «дорожную карту», которая будет подразумевать выделение дополнительных траншей на наши спортивные школы.

В Барнауле прошел фестиваль экстремальных видов спорта. Виталий Рубанов.

Ежегодно они будут дополнительно получать порядка 50 млн рублей.

За пять лет планируем выйти на перекрытие образовавшегося дефицита. Это те деньги, на которые школы смогут закупать новый инвентарь, осуществлять выезды на сборы и соревнования. Таким образом, затраты родителей будут снижаться.

Была теоретическая возможность часть этого бюджета направить на команды мастеров. Но наша позиция была однозначной — деньги пойдут на развитие детского спорта.

— Сейчас для многих спортивных школ города , особенно футбольных , начинается горячая пора поиска залов для тренировок в зимнее время. И некоторые собственники этих объектов ведут себя непорядочно , по сути вынуждая школы и родителей , заключать договоры в сентябре. Хотя в это время дети могут еще спокойно заниматься на улице. По мне , это просто шантаж.

— Мы готовы корректировать и разбираться в подобных ситуациях. Опять же, надо со всех сторон рассматривать подобные истории. Я понимаю некоторые спортивные залы, которые от безысходности поднимают арендную плату, чтобы выжить. Если же такие решения принимаются с целью получить дополнительную маржу и заработать на детях, то это совершенно недопустимо.

Официальное открытие футбольного манежа «Темп» в Барнауле Олег Богданов

— В теме детского спорта нельзя обойти вопрос зарплат тренеров. Из-за того , что они невысокие , у тренеров возникают соблазны брать деньги с родителей , а взамен проталкивать их не самых способных чад. Разве это правильно?

— Если сравнивать отрасль спорта с отраслью образования, то зарплаты в детских спортшколах выше. В образовании 26 тыс. рублей, в спорте— 29 тыс. Я полагаю, что поведение, о котором вы сказали, все-таки зависит от самого человека. Я как раз больше видел принципиальных тренеров, которые сколько бы не получали за свой труд, не берут с родителей деньги и ведут отбор только по спортивному принципу.

Специальный вопрос

— Ходят слухи , что у вас очень сильные столичные амбиции и вы планируете через пару лет уехать в Москву , войдя в совет президента по физической культуре и спорту. Еще говорят , что вы протеже советника президента Игоря Левитина. Якобы это он продвинул вас на место министра. Это так?

— Я уже вхожу в рабочую группу Госсовета России по развитию физической культуры и спорта, которую возглавляет Игорь Левитин. Считаю, что это, прежде всего, большая возможность для Алтайского края обозначать свои позиции и интересы. О себе могу сказать, что сначала надо показать значимые результаты работы здесь в регионе. Выражаясь словами Рамзана Кадырова, «я пехотинец в команде нашего губернатора».

Что касается моего прихода в министерство спорта края, то у Виктора Томенко было несколько кандидатур по пост руководителя данного ведомства. Моя задача своей работой и результатами доказать, что этот выбор был правильный.

О чем еще рассказал собеседник

О судьбе легкоатлетического манежа — История с реконструкцией манежа «политеха» находится на паузе. Вместе с ректором надо проработать варианты развития этого сооружения, с учетом потребностей и специфики различных видов спорта. Конечно, в идеале нам бы хотелось получить средства на строительство нового, отдельного легкоатлетического манежа, но это сложный вопрос. У федерального минспорта нет такого ресурса. Чтобы другая структура выделила эти деньги, нужна определенная активность. О работе краевых федераций по принципу «одного окна» — В работе с федерациями мы, безусловно, продвинулись, но этот путь будет еще долгим. Где-то очевидно, что действующая федерация не отражает интересов своего вида спорта, как например, в фигурном катании. Успешные примеры можно по пальцам одной руки перечесть. Прежде всего, это бокс, шахматы и гребля. О бюджете на спорт — В начале 2019 года мы озвучили и довели до каждой федерации лимиты средств в размере предыдущих лет. Затем финансирование отрасли спорта было увеличено, второй транш был направлен на хоккей, на футбольные команды, выступающие в ЛФК, на греблю и наших паралимпийцев. Третий транш, который уже подтвержден, пойдет на возмещение расходов тем федерациям, которые показали высокий результат. Речь, например, идет о выходе на Чемпионаты и Первенства России и необходимых для этого поездках. В следующем году при распределении финансовых потоков виды спорта будут разделены на три группы, грубо говоря, зеленую, желтую и красную. Для каких-то федераций бюджет будет сохранен, это «желтая группа». Для «зеленых», показавших наиболее заметный результат, произойдет увеличение. Но будет и «красная зона», которую ожидает сокращение финансирования. Об олимпиаде в Токио — Пока мы можем только строить предположения. Но предварительно у алтайских спортсменов будет три путевки на олимпийские соревнования по гребле. Отбор скорее всего пройдет наш стрелок из Бийска Сергей Каменский. Высокие шансы у легкоатлетов, есть варианты у борцов. Окончательное решение принимается тренерскими советами буквально за месяц до Олимпиады. О выплатах профессиональным спортсменам — Недавно подписывал документы по выплатам спортсменам по итогам квартала. Кто-то из них 300 тыс. рублей получил, кто-то всего 15 тыс. Конечно, увеличивать эти выплаты необходимо и работы в этом направлении ведутся.

Досье

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Дмитрий Лямзин

Алексей Анатольевич Перфильев родился 27 февраля 1976 года в Барнауле в семье врачей. Окончил среднюю школу № 49. Первое высшее образование получил с отличием в Алтайском государственном медицинском университете по направлению «Лечебное дело», учился в интернатуре и аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование — в алтайском филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». В январе 2018 года прошел курсы в Российском Международном Олимпийском Университете в городе Сочи по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации».

Трудовая деятельность Алексея Перфильева была связана с управлением в здравоохранении. Работал как в коммерческих, так и государственных структурах. Участвовал в реализации программы «Модернизация здравоохранения», сообщает «Алтайский спорт».

Мастер спорта России по настольному теннису. Из-за травмы в 1999 году завершил карьеру в большом спорте. В 2006 году с единомышленниками создал Федерацию настольного тенниса Алтайского края.

Женат, воспитывает четырех детей.