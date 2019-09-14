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На стадионе детской спортшколы в Барнауле начали укладывать футбольное поле из Голландии

13 сентября на барнаульском стадионе «Трансмаш», где базируется школа «Динамо», приступили к демонтажу старого синтетического покрытия футбольного поля. В ближайший месяц здесь должен появится новый искусственный газон.

На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
пресс-служба ФК "Динамо-Барнаул"

Укладкой покрытия занимается новосибирская компания «Турсим». По словам ее представителя Алексея Лукашова, если погода будет хорошей, полностью завершить работы удастся за 20 дней.

После демонтажа старого газона, строители выравняют поверхность, засыпят резиновую крошку и песчаную смесь, привезенную специально из Волгограда. По своей фракции этот песок идеально подходит для искусственных футбольных полей.

Согласно техническим характеристикам покрытие «Бамард Грасс 60 мм» — инженерная разработка последнего поколения из Голландии. Материал, изготовленный из полиэтиленового волокна, укладывается рулонами. Ширина полос достигает четырех метров, а длина соответствует размеру стандартного футбольного поля.

В зимний период покрытие можно использовать под каток, при оттаивании свойства искусственной травы останутся неизменными. Прослужить она должна не менее 5 лет.

На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Новое поле на «Трансмаше» станет первым в Барнауле проектом, реализованным по федеральному программе «Спорт — норма жизни». По ней же на центральном стадионе «Динамо» уложат новые беговые дорожки.

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