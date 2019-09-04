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4 сентября 18°C

В «Динамо-Барнаул» рассказали, когда откроют отреставрированный под «старину» вход на стадион

На стадионе «Динамо» в центре краевой столицы продолжаются ремонтные работы. Строителям в короткие сроки предстоит завершить реконструкцию центрального входа и уложить новые беговые дорожки. 3 сентября на объекте побывал врио главы администрации Барнаула Вячеслав Франк.

Стадион Динамо. 1956 год.
Стадион Динамо. 1956 год.
Александр Антошкин

По словам Алексея Минина, президента ФК «Динамо-Барнаул», уже смонтировано бетонное основание, на который повесят новые кованные ворота, отремонтирована крыша кассовых зон. Сама входная группа будет обустроена по проекту 50−60 годов прошлого века.

Центральный вход в ретро-стиле обещают открыть к следующему домашнему матчу футбольной команды, который состоится 2 октября.

Ремонт на стадионе &quot;Динамо&quot;
Ремонт на стадионе «Динамо»
altapress.ru

Большую часть затрат на строительство взял на себя городской бюджет и спортивное общество «Динамо».

Что будет сделано еще?

В настоящий момент вокруг поля ведут демонтаж старых беговых дорожек, которые уже давно пришли в негодность. В ближайшие месяцы их полностью обновят. Новое покрытие поступило в Барнаул по федеральной программе «Спорт — норма жизни».

Ремонт на стадионе &quot;Динамо&quot;
Ремонт на стадионе «Динамо»
altapress.ru

По ней же на тренировочной базе «Динамо-Барнаул» (бывший стадион «Трансмаш), где базируется детская футбольная школа, перестелют искусственное поле.

Согласно техническим характеристикам покрытие «Бамард Грасс 60 мм» — инженерная разработка последнего поколения из Голландии. Футбольное поле изготовлено из полиэтиленового волокна, укладывается оно рулонами.

На стадионе &quot;Трансмаш&quot; будут стелить новое футбольное поле
На стадионе «Трансмаш» будут стелить новое футбольное поле
altapress.ru

Ширина полос достигает четырех метров, а длина соответствует размеру стандартного футбольного поля.

В зимний период футбольное поле можно использовать под каток, при оттаивании свойства искусственной травы останутся неизменными. Прослужить она должна не менее 5 лет.

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