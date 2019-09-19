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Спорт

Стало известно, когда откроют Дворец спорта и сколько будут стоить билеты на хоккей

26 сентября хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проведет свою первую домашнюю встречу нового сезона в отремонтированном Дворце зрелищ и спорта, который теперь именуется «Титов-Арена». Организаторы обещают грандиозное шоу перед матчем- открытием.

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска
Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска
Анна Зайкова

Главной «фишкой» этого вечера станет световое мэппинг-шоу на льду. Такие представления регулярно проходят на аренах ведущих клубов КХЛ перед важными выставочными матчами.

Также 26 сентября перед зрителями впервые выступит новая группа поддержки «Динамо-Алтай» дэнс-шоу «Инфинити», которая только в нынешнем сезоне присоединились к хоккейной команде.

Встречать гостей в фойе «Титов-Арены» будет маскот команды енот Крага, который был выбран самими болельщиками в ходе голосования. Тут же будет работать фотозона и диджей.

Кастинг группы поддержки хоккейной команды &quot;Динамо-Алтай&quot;
Кастинг группы поддержки хоккейной команды «Динамо-Алтай»
Дмитрий Лямзин

Сколько будут стоить билеты?

Билеты на первый домашний матч «Динамо-Алтай» и световое шоу перед ним будут стоить 350 рублей. На два последующих матча с курганским «Юниором», которые пройдут 28 и 29 сентября в 17:00, стоимость входных билетов 250 рублей.

Теперь приобрести билеты можно онлайн на сайте kassir.ru, сервис уже работает. Также в дни матчей будут работать кассы дворца спорта «Титов-Арена».

Напомним, что «Динамо-Алтай» начало сезон тремя матчами в Набережных Челнах с местным клубом «Челны». В первом матче динамовцы уступили 2:4. А затем одержали две победы над соперником: 2:1 — по буллитам и 4:3 — в овертайме.

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