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Спорт

«Это не лохотрон». Федор Смолов доволен, как потратили его деньги на Алтае

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью популярной телепрограмме «Красава» иее ведущему Евгению Савину заявил, что намерен сгонять на Алтай и посмотреть, как отремонтировали на выделенные им 400 тыс. рублей дом культуры в Мамонтовском районе

Федор Смолов.
Федор Смолов.
hwww.instagram.com/smolovfedor_10

Не сомневался, что деньги дойдут до Дома культуры и что это не лохотрон. У меня есть чёткое желание, найду время и сгоняю, — заявил Смолов.

Летом 2019 года Федор Смолов участвовал в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог.

Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.

В итоге Смолов предпочел выложить 400 тыс. рублей на ремонт ДК.

15 октября жители Мамонтовского района поблагодарили спонсора за то, что он помог им перекрыть крышу. После этого футболист записал обращение.

«Я очень горд и рад, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. И, по возможности, я сам туда приеду и на все посмотрю. Всем обнимашечки», — сказал Смолов.

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