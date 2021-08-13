Это спортивная сенсация. Как «Динамо-Барнаул» вышло в элитный кубковый раунд, и ждать ли праздника дальше

12 августа 2021 года в истории барнаульского футбольного «Динамо» навсегда теперь записано большими жирными буквами. В этот день команда впервые в своей истории вышла в элитный групповой раунд Бетсити Кубка России, выиграв по пенальти соперников из Тюмени. Преданные болельщики «Динамо» уже назвали этот матч лучшим за последние два года. Море эмоций, накал страстей и нереальная по своей напряженности развязка — все это в репортаже altapress.ru.

Как все начиналось

То, что зрительский ажиотаж на матче с «Тюменью» будет, стало понятно заранее. Хоть болельщики и были недовольны временем начала встречи в 17.00, но все равно интересовались, как купить билеты. Чтобы не создавать очереди, клуб запустил предварительную продажу за неделю до матча.

Сразу скажем: 17.00 — это не прихоть «Динамо». Увы, качество освещения на центральном стадионе оставляет желать лучшего. Заменить светильники, как обещалось ранее, пока не удалось. Российский футбольный союз, регламентирующий такие моменты, был неуклонен: чтобы не заканчивать матчи в полутьме, игры в Барнауле будут начинаться раньше. И точка.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул». Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул». Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул». Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул». Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул». Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул». Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул».

До даже этот факт преданных зрителей не отпугнул. Ближе к началу матча у центрального входа было многолюдно. Одна длиннющая очередь растянулась в кассу, вторая — на проходную. Люди все это время подходили и подходили — семейные пары, пенсионеры, мужички средних лет. Множество детей, по спортивной форме понятно, что футболисты, с криками: «Ди-на-мо!» врывались в толпу.

Пройти на сам стадион, не смотря на ажиотаж, оказалось несложно. Надо отдать должное охране — пропускали болельщиков быстро. Одна-две минуты и ты внутри.

К начале встречи вся северная трибуна стадиона, та что под козырьком, заполнилась полностью. Не протолкнешься. Люди потихоньку перетекали на противоположную, южную сторону, где еще были свободные места. Она была занята где-то на треть.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул».

По нынешним правилам, заполняемость стадионов на спортивных матчах не должна превышать 50%. Для «Динамо», где официально насчитывается 10 тыс. посадочных мест — это 5 тыс. В этот вечер сюда пришло, по разным подсчетам, больше 2 тыс. человек. По нынешним меркам — вполне неплохо.

Каковы были расклады

Что скрывать, «Тюмень» — соперник серьезный. В прошлом сезоне команда была в полушаге от попадания в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но обидно оступилась в самом последнем матче, тем самым пропустив в подэлитный дивизион клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В нынешнем сезоне задачу выхода «Тюмень» с себя не снимает.

Но и в Кубке выступала успешно, в первом раунде 1/256 финала обыграв «Амкар» из Перми, во втором 1\128 — команду «Звезда» из того же региона. К слову, все по пенальти.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул».

Но «Динамо-Барнаул» в этом кубковом розыгрыше тоже чувствует себя уверенно. Сначала пал «Новосибирск», затем на своем же поле был повержен «Иртыш» из Омска, который еще в прошлом году играл в ФНЛ.

Слепая жеребьевка, и вот две команды — «Динамо» и «Тюмень» — встречаются снова. К счастью, на нашем поле.

Надо сказать, что «динамовцы» — кубковые бойцы. В регулярном чемпионате могут выступать как попало, но в Кубке России поборются. Так было в сезоне 2018−2019 годов, когда команда дошла до стадии 1\32 финала, приняв на своем поле «Оренбург». Тогда это был настоящий праздник футболы, и люди его до сих пор помнят.

Как проходил матч

«Динамо» начало бойко — много владения мячом, много опасных проходов. Казалось, вот-вот еще поднажать и задел на победу будет сделан. Но каждый раз чего-то не хватало, то вратарь тюменцев выручал, то мяч просто фантастически упрямо не желал идти в ворота.

Судьи, надо сказать, тоже были непреклонны. Несколько раз падающего в штрафной соперников Владимира Завьялова заставляли вставать на ноги и отказывались назначать даже штрафные. Дальше — больше: в одном из таких моментов барнаульский нападающий даже схлопотал желтую карточку за симуляцию.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул».

В какой-то момент динамовцы немного расслабились и вот те на — на 19 минуте «Тюмень» открывает счет. Удвой они свое преимущество в первом тайме, исход матча, скорее всего, был бы предрешен. Но не вышло.

Спустя буквально десять минут Антон Кобялко перевернул ход игры, сначала сравняв счет, а потом, выведя свою команду вперед. Восторга болельщиков не было предела. Для Антона, который только в этом сезоне вернулся в Барнаул из Армении, эти годы стали первыми на домашнем поле.

Второй тайм начался с неприятности — на 55 минуте тюменцы сравняли счет. А дальше пошли «качели» — забить могли и те и другие. Была пара моментов, когда здорово выручал барнаульский вратарь Богдан Карюкин, который в этом сезоне словил вторую футбольную молодость. В конце матча забить могли и мы, но сил на последнюю осознанную атаку в футболистов, видимо, не хватило.

Итоговый счет оказался 2:2. И тут началось все самое интересное.

Как известно, пенальти — это лотерея, может пофартить, а может и нет. Не знаем, уж каким богам молилась вся команду, а вместе с ней и болельщики, но удача оказалась на стороне «Динамо». Два отраженных Карюкиным пенальти поставили крест на мечтах тюменцев пройти в элитный групповой раунд. Там теперь будет играть Барнаул.

Что сказали тренеры

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков пришел на послематчевую пресс-конференцию как в воду опущенный. Хозяев он поздравил с победой и сказал, что по-хорошему завидует Барнаулу. В его городе футбольные матчи для зрителей закрыты полностью.

«Наши молодые футболисты даже оробели от такой поддержки трибун вашей команды», — признался он.

У наставника барнаульцев Александра Суровцева, который, казалось, еще не осознал происходящее, слов было мало. Он пояснил, что с каждый проходом в следующий раунд Кубка России команде становится все сложнее, но даже несмотря на это, биться динамовцы будут до последнего.

На вопрос, кого из соперников по Российской Премьер лиге он хотел бы видеть, ответил, что ЦСКА, а можно и московское «Динамо».

Когда все решится

Жеребьевка элитного группового раунда Кубка России пройдет уже сегодня, 13 августа в 18.30. Кто с кем будет играть, в прямом эфире расскажет МатчТВ. Принцип таков: в каждой группе по три команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2, где играет «Динамо-Барнаул». От Российской Премьер-лиги на этой стадии играю те клубы, что не прошли в Еврокубки — это от шестого места в турнирной таблице прошлого сезона и ниже.

Один важный момент: все игры команда ФНЛ-2 может принимать на своем стадионе. Правда, с оговоркой: если объект полностью к этому подготовлен. Увы, на сегодняшний момент центральный стадион «Динамо» всем требованиям не отвечает.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Тюмени». Владимир Мартынов , предоставлено пресс-службой ФК «Динамо-Барнаул».

Однако у клуба есть две неделе, чтобы исправить все недочеты. Грандиозный праздник футбола в Барнауле должен состояться.