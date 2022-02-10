«Этого не может быть!» Что известно о громком допинг-скандале с фигуристкой Валиевой

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу в декабре — перед Олимпиадой в Пекине. Тогда у спортсменки нашли триметазидин — вещество, которые не считается наркотическим и используется для лечения проблем с сердцем.
Как пишет «Лента.ру», в крови Валиевой обнаружили микродозу запрещенного препарата, и он не мог повлиять на улучшение показателей.
Кстати, фигуристка — первая в истории, кто выполнил четверной прыжок на Олимпийских играх. Она набрала 178,92 балла и заняла первое место.
Ранее, 9 февраля, на портале Inside the Games сообщили: фигуристка из России, выступавшая в командном туре в Пекине, сдала сомнительный допинг-тест.
Камиле Валиевой пока не исполнилось 16 лет. Поэтому фигуристку ждет менее суровое наказание, чем совершеннолетних спортсменов.
Добавим, что все разбирательства по допинг-скандалу проходят в «особом режиме».
Такая вероятность есть. Ранее стало известно, что сборную России могут лишить золотой олимпийской медали в командном турнире фигуристов.
«Россияне уверенно выиграли эти соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но его перенесли. Сначала говорили, что это из-за того, что некоторые из американских участников попали под карантин из-за контакта с зараженными коронавирусом <…> Также Валиева может быть не допущена до стандарта в личном турнире», — подчеркнули на Inside the Games.
Отмечается, что из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Кроме Валиевой, в составе национальной команды выступили Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
В Министерстве спорта уверены, что публикации о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой — преждевременные.
«Министерство спорта считает преждевременными комментарии в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации <…> Позиция РФ состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в положительную допинг-пробу Валиевой.
«Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые», — сказала она.