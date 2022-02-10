«Этого не может быть!» Что известно о громком допинг-скандале с фигуристкой Валиевой

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Допинг-скандал с Валиевой. Что произошло?

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу в декабре — перед Олимпиадой в Пекине. Тогда у спортсменки нашли триметазидин — вещество, которые не считается наркотическим и используется для лечения проблем с сердцем.

Как пишет «Лента.ру», в крови Валиевой обнаружили микродозу запрещенного препарата, и он не мог повлиять на улучшение показателей.

Кстати, фигуристка — первая в истории, кто выполнил четверной прыжок на Олимпийских играх. Она набрала 178,92 балла и заняла первое место.