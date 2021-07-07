ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что англичане с помощью болельщиков пройдут Данию

7 июля в Лондоне состоится второй полуфинал чемпионата Европы по футболу. На поле стадиона «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени выйдут сборные Англии и Дании.

Свой прогноз на эту игру дает футбольный эксперт, тренер ФК «Динамо-Барнаул» Сергей Миргород.

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«Фаворитом матча считаю Англию. Во-первых потому что англичане играют в Лондоне, при своих фанатах, поэтому у них будет преимущество своего поля. Да и в плане подбора игроков они посильнее датчан. Обе команды на этом чемпионате показывают хорошую игру. Но я думаю, что Англия индивидуально более мастеровитая сборная. Датчане скорее всего будут играть от обороны. Но свою задачу на этот турнир они уже выполнили — вышли в полуфинал, хотя начинали с двух поражений! Игра закончится со счетом 2:1, Англия будет в финале», — сказал Сергей Миргород.

Напомним, что 6 июля барнаульский тренер Владимир Демченко правильно предсказал, что сборная Италии переиграет в полуфинале Испанию. Итальянцы победили в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Владислав Немцев.