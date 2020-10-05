Федерация гребли показала самый дорогой спортобъект Барнаула с высоты птичьего полета

На гребном канале в Барнауле завершился второй этап дорожных работ. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ опубликовала снимки объекта с высоты птичьего полета.

Работы на гребном канале начались больше года назад. Третий этап строительства планировалось перенести на 2021 год, но сдать объект обещают уже в ноябре.

Ранее в Барнауле на Нулевом километре появился бобер Сибиряк — символ грядущих соревнований. В руке бобер держит циферблат, который показывает сколько осталось до старта.

Сколько это стоит

На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году из краевого бюджета направили почти 180 млн рублей, в 2020 году — еще порядка 120 млн.

Обустройство подъезда к гребному каналу потребовало еще 100 млн рублей. За 40 млн рублей на объекте возведут вспомогательные здания и сооружения.

Итого — 440 млн рублей.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая 2021 года.