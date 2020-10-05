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Спорт

Федерация гребли показала самый дорогой спортобъект Барнаула с высоты птичьего полета

На гребном канале в Барнауле завершился второй этап дорожных работ. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ опубликовала снимки объекта с высоты птичьего полета.

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.

Работы на гребном канале начались больше года назад. Третий этап строительства планировалось перенести на 2021 год, но сдать объект обещают уже в ноябре.

Ранее в Барнауле на Нулевом километре появился бобер Сибиряк — символ грядущих соревнований. В руке бобер держит циферблат, который показывает сколько осталось до старта.

Сколько это стоит

На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году из краевого бюджета направили почти 180 млн рублей, в 2020 году — еще порядка 120 млн.

Обустройство подъезда к гребному каналу потребовало еще 100 млн рублей. За 40 млн рублей на объекте возведут вспомогательные здания и сооружения.

Итого — 440 млн рублей.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая 2021 года.

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