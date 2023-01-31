Фетисов прокомментировал известие о смерти легендарного канадского хоккеиста

«Халл <…> при всей воспитанной ненависти к СССР после завершения карьеры по-доброму приезжал к нам в страну и показал то, что спорт и хоккей — это то, что должно и обязано объединять людей. Халла можно назвать послом профессионального хоккея в нашей стране», — цитирует Фетисова РБК.