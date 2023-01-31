Фетисов прокомментировал известие о смерти легендарного канадского хоккеиста

«Халл <…> при всей воспитанной ненависти к СССР после завершения карьеры по-доброму приезжал к нам в страну и показал то, что спорт и хоккей — это то, что должно и обязано объединять людей. Халла можно назвать послом профессионального хоккея в нашей стране», — цитирует Фетисова РБК.
По мнению президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, Бобби Халл — выдающийся хоккеист, потрясающий и легендарный человек.
О хоккеисте
За свою карьеру Халл забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач в 1063 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», напоминает Газета.Ru. Бобби Халл в 2017 году попал в список 100 величайших игроков НХЛ за 100 лет.
Ранее хоккеист умер во время матча в российской столице. Мужчина потерял сознание на площадке.
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