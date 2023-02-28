FIFA назвала лучшего игрока мира в 2022 году

Международная федерация футбола (FIFA) назвала топ лучших игроков прошедшего года на своем официальном сайте.

Чемпионат мира по футболу.

Первое место занял аргентинский нападающий Лионель Месси. Он стал лучшим футболистом прошлого года.

Еще один аргентинец, Эмилиано Мартинес, стал лучшим вратарем.

Званием лучшего FIFA также отметила тренера сборной Аргентины — Лионеля Скалони.

Напомним, в декабре сборная Аргентины с Месси в составе стала Чемпионом мира по футболу.

Сам Лионель во время турнира забил семь голов и совершил три голевые передачи.

Ранее altapress.ru рассказывал, как Аргентина стала чемпионом мира по футболу в подробностях матча.