28 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

FIFA назвала лучшего игрока мира в 2022 году

Международная федерация футбола (FIFA) назвала топ лучших игроков прошедшего года на своем официальном сайте.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Первое место занял аргентинский нападающий Лионель Месси. Он стал лучшим футболистом прошлого года.

Еще один аргентинец, Эмилиано Мартинес, стал лучшим вратарем.

Званием лучшего FIFA также отметила тренера сборной Аргентины — Лионеля Скалони.

Напомним, в декабре сборная Аргентины с Месси в составе стала Чемпионом мира по футболу.

Сам Лионель во время турнира забил семь голов и совершил три голевые передачи.

Ранее altapress.ru рассказывал, как Аргентина стала чемпионом мира по футболу в подробностях матча.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость