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Спорт

Фигуристка Медведева описала Алину Загитову одним словом

Титулованная фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Игр-2018 и действующей чемпионке мира Алине Загитовой в интервью YouTube-каналу «Макарена». Ведущие попросили дать определение конкретным персонам одним словом.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

Евгения охарактеризовала Алину Загитову словом «работяга».

«Я помню, как мы с ней работали в преддверии Олимпиады, она работала как не в себя», — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.

Также фигуристка одним словом охарактеризовала Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову — великая. По мнению Евгении, другая фигуристка — Елизавета Туктамышева — веселая, пишет RT.

«Совершенно не парится по пустякам, я у неё этому учусь», — рассказала Медведева.

Ранее Елизавета Туктамышева описала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке также одним словом.

«Впечатляюще», — написала Туктамышева по-английски.

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