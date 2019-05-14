Фигуристка Медведева описала Алину Загитову одним словом

Евгения охарактеризовала Алину Загитову словом «работяга».
«Я помню, как мы с ней работали в преддверии Олимпиады, она работала как не в себя», — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
Также фигуристка одним словом охарактеризовала Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову — великая. По мнению Евгении, другая фигуристка — Елизавета Туктамышева — веселая, пишет RT.
«Совершенно не парится по пустякам, я у неё этому учусь», — рассказала Медведева.
Ранее Елизавета Туктамышева описала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке также одним словом.
«Впечатляюще», — написала Туктамышева по-английски.