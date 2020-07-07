Фитнес-индустрия Алтайского края требует от губернатора разрешить работать

Представители фитнес-индустрии в Алтайском крае обратились к губернатору Виктору Томенко просьбой разрешить работу спортивных залов. Организации на грани банкротства, а люди сидят без денег, констатируют авторы петиции на сайте onlinepetition.ru . Она собрала уже более тысячи голосов.

По словам авторов обращения, в тренажерных залах люди выполняют упражнения минимум в двух метрах друг от друга, а каждый человек имеет возможность обработать снаряд антисептиком перед использованием.

Клубы оснащены вентиляцией и окнами, что позволяет в постоянном режиме проветривать помещения, уверяют в обращении.

«Без занятий спортом у людей ухудшается здоровье и иммунитет, начинают напоминать о себе долго не проявляющиеся хронические заболевания, т. е. вероятность заражения людей ввиду слабого иммунитета только увеличивается», — аргументируют свою позицию представители индустрии.

В пример также приводится то, что во многих регионах были разрешены тренировки членов сборной России во время всего периода ограничительных мер, а в большинстве работу фитнес-клубов разрешили уже давно, «даже в Москве, где тысячи зараженных и ежедневно фиксируется десятки смертей».

Городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини. 29 июня 2019 год Ирина Пергаева

Под петицией подписался Евгений Голошубов, гендиректор «К2 спорт». Он считает, что возможность открытия становится меньше с каждым днем.

«Мы просто столкнемся с тем, что после снятия ограничений некому будет поддерживать фитнес движение в Барнауле. Все люди будут пить и курить на летних площадках, покупать дешевую не качественную еду, и смертность вырастет и без вируса», — написал он.

Фитнес. Спорт. CC0

По данным оперативного штаба за 7 июля, за сутки выявили 171 зараженного коронавирусом. Скончались за день пять человек.

Всего в регионе с начала пандемии заболели COVID-19 более 4,7 тысяч человек, умерли 109.

Из-за стабильного роста заболеваемости Виктор Томенко собирает совещание, на котором обсудят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.