Фитнес-индустрия Алтайского края требует от губернатора разрешить работать

По словам авторов обращения, в тренажерных залах люди выполняют упражнения минимум в двух метрах друг от друга, а каждый человек имеет возможность обработать снаряд антисептиком перед использованием.
Клубы оснащены вентиляцией и окнами, что позволяет в постоянном режиме проветривать помещения, уверяют в обращении.
«Без занятий спортом у людей ухудшается здоровье и иммунитет, начинают напоминать о себе долго не проявляющиеся хронические заболевания,
т. е.вероятность заражения людей ввиду слабого иммунитета только увеличивается», — аргументируют свою позицию представители индустрии.
В пример также приводится то, что во многих регионах были разрешены тренировки членов сборной России во время всего периода ограничительных мер, а в большинстве работу фитнес-клубов разрешили уже давно, «даже в Москве, где тысячи зараженных и ежедневно фиксируется десятки смертей».
Под петицией подписался Евгений Голошубов, гендиректор «К2 спорт». Он считает, что возможность открытия становится меньше с каждым днем.
«Мы просто столкнемся с тем, что после снятия ограничений некому будет поддерживать фитнес движение в Барнауле. Все люди будут пить и курить на летних площадках, покупать дешевую не качественную еду, и смертность вырастет и без вируса», — написал он.
По данным оперативного штаба за 7 июля, за сутки выявили 171 зараженного коронавирусом. Скончались за день пять человек.
Всего в регионе с начала пандемии заболели COVID-19 более 4,7 тысяч человек, умерли 109.
Из-за стабильного роста заболеваемости Виктор Томенко собирает совещание, на котором обсудят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.