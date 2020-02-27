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Спорт

Forbes: Мария Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой десятилетия

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая накануне объявила о завершении карьеры, возглавила список журнала Forbes самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия.

Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
instagram.com/mariasharapova_

Основным источником дохода Шараповой стали рекламные контракты. Из заработанных спортсменкой 325 млн долларов только 38,8 млн приходятся на соревнования, пишет bfm.ru.

Издание учитывает заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки без учета налоговых платежей.

На втором и третьем месте в списке Forbes — хоккеисты Александр Овечкин (136,9 млн долларов) и Евгений Малкин (94,6 млн долларов). Четвертое и пятое места разделили баскетболист Тимофей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук (по 72 млн долларов), шестое место занял хоккеист Павел Дацюк (63,6 млн долларов), седьмое — хоккеист Александр Радулов (58,5 млн долларов), восьмое — футболист Юрий Жирков (49,7 млн долларов), девятое — хоккеист Сергей Бобровский (44,4 млн долларов).

Замкнул рейтинг футболист Андрей Аршавин (43,3 млн долларов).

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