Наш ответ коронавирусу. Хоккеист «Динамо-Алтай» стал лучшим нападающим месяца

Комиссия основывалась на статистике: Тихомиров в семи матчах февраля набрал 9 (5+4) бомбардирских очков при общем показателе полезности «плюс 1».
При этом на его счету голевой дубль, а одна заброшенная им шайба оказалась победной, пишет «Алтайский спорт».
Учитывая ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, ВХЛ продлила паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля.
16 марта министерство спорта Алтайского края издало приказ об отмене в регионе всех спортивных и физкультурных мероприятий.