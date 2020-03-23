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Спорт

Наш ответ коронавирусу. Хоккеист «Динамо-Алтай» стал лучшим нападающим месяца

Нападающего хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Антона Тихомирова признали лучшим по итогам февраля в первенстве Высшей хоккейной лиги. Это определила специальная комиссия.

Антон Тихомиров.
Антон Тихомиров.
http://www.altaisport.ru/

Комиссия основывалась на статистике: Тихомиров в семи матчах февраля набрал 9 (5+4) бомбардирских очков при общем показателе полезности «плюс 1».

При этом на его счету голевой дубль, а одна заброшенная им шайба оказалась победной, пишет «Алтайский спорт».

Учитывая ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, ВХЛ продлила паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля.

16 марта министерство спорта Алтайского края издало приказ об отмене в регионе всех спортивных и физкультурных мероприятий.

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