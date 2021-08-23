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Спорт

Футболист из Барнаула Алексей Смертин пробежал на ультрамарафоне 90 километров

Футболист Алексей Смертин пробежал 90 км на Elton Ultra — единственном в России ультрамарафоне, который проходит в зоне полупустыни в Волгоградской области около солевого озера Эльтон.

Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле.
Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле.
Евгения Родочинская

Участники марафона могли пробежать две дистанции — в 90 и 201 километр.

Смертин пробежал первую дистанцию и признался, что он «увеличил горизонт своих возможностей на 48 км».

«Я счастлив и доволен! Тяжело было сначала, по ощущениям, как будто я нашел портал. Абстрагировался от своего тела и смотрел на него со стороны и сразу стало легче. Это удивительное ощущение», — описал свое состояние спортсмен.

В мае корреспондент altapress.ru приняла участие в Казанском марафоне, пробежав 21,1 км.

О том, как она готовилась к одному из главных легкоатлетических событий России и как преодолевала дистанцию — читайте в репортаже «Проверено на себе» здесь.

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