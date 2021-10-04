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Спорт

Футболист из Барнаула в шлеме после травмы принес «Спартаку» победу

Уроженец Барнаула Александр Соболев принес победу московскому «Спартаку» в матче с «Ахматом», забив впервые с июля, пишет «Алтайский спорт».

Александр Соболев.
Александр Соболев.
spartak.com

«Спартак» с минимальным счетом победил в заключительном матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Красно-белые выиграли в Грозном со счетом 1:0.

Соболев стал автором единственного мяча. Играющий в шлеме после травмы головы в Неаполе, он в контратаке получил пас и, вбежав в штрафную, переиграл вратаря.

«В целом же „Спартак“ провел первый тайм с преимуществом: владел мячом больше 60 процентов времени, нанес в два раза больше ударов по воротам и совершил вдвое меньше фолов», — пишет ФК «Спартак».

Это первый гол Александра Соболева в РПЛ с 30 июля, когда «Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов». Тогда он реализовал пенальти, встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Ранее форвард «Спартака» поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Руя Витории.

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