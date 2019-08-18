Футболисты «Динамо-Барнаул» после очередной победы выбились в лидеры

17 августа футбольный клуб «Динамо-Барнаул» победил на свое поле «Зенит» из Иркутска. Добытые три очка позволили нашей команде подняться на второе местов в турнирной таблице. Так высоко мы давно не забирались.

Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020

В первом тайме барнаульцы выглядели гораздо убедительнее и на 27-й минуте открыли счет — в борьбе с форвардом динамовцев Владимиром Завьяловым Артур Копытин оформил автогол, пишет «Алтайская правда».

Был у «динамовцев» еще один шанс, но молодой Денис Ямщиков пробил в штангу.

Во второй половине матча иркутяне пытались восстановить равновесие, однако хозяева отдавать победу явно не собирались. Опасный момент у наших ворот произошел под занавес основного времени. После серии рикошетов буквально на «ленточке» мяч оказался в руках вратаря Богдана Карюкина.

А на последней минуте компенсированного времени точным ударом отметился 19-летний полузащитник «Динамо» Евгений Кузнецов.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Следующий матч дома «Динамо-Барнаул» проведет 25 августа с «Новосибирском», 28 августа — с «Сахалином».

Первую игру этого сезона на родном стадионе посмотрел губернатор края Виктор Томенко.