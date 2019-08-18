Футболисты «Динамо-Барнаул» после очередной победы выбились в лидеры

В первом тайме барнаульцы выглядели гораздо убедительнее и на 27-й минуте открыли счет — в борьбе с форвардом динамовцев Владимиром Завьяловым Артур Копытин оформил автогол, пишет «Алтайская правда».
Был у «динамовцев» еще один шанс, но молодой Денис Ямщиков пробил в штангу.
Во второй половине матча иркутяне пытались восстановить равновесие, однако хозяева отдавать победу явно не собирались. Опасный момент у наших ворот произошел под занавес основного времени. После серии рикошетов буквально на «ленточке» мяч оказался в руках вратаря Богдана Карюкина.
А на последней минуте компенсированного времени точным ударом отметился 19-летний полузащитник «Динамо» Евгений Кузнецов.
Следующий матч дома «Динамо-Барнаул» проведет 25 августа с «Новосибирском», 28 августа — с «Сахалином».
Первую игру этого сезона на родном стадионе посмотрел губернатор края Виктор Томенко.