Как губернатор Виктор Томенко сходил на футбол с мэром Барнаула перед его отставкой

14 августа футбольный клуб «Динамо-Барнаул» принимал на своем поле «Читу». Этот матч стал первым домашним в 50-м по счету сезоне. Поздравить команду и болельщиков с этим событием пришел губернатор Виктор Томенко. На стадионе главы региона, как нынешний, так и предыдущий, появлялись не часто. Последний приход Карлина обернулся для «Динамо» серьезной взбучкой. Томенко оказался куда лояльнее. Да и «динамовцы» в этот раз победили.

Краткое содержание

Что Томенко пообещал болельщикам?

На центральный стадион губернатор Томенко приехал перед самым началом официальной церемонии. Здесь его уже встречали президент ФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин, мэр Барнаула Сергей Дугин, для которого, как оказалось, это был последний рабочий день. Точнее, вечер. Тут же во всю суетились другие отвечающие за развитие спорта в регионе чиновники.

Не успел губернатор выйти на поле для приветственного слова, как оказался в кольце болельщиков. Самым проворным был 80-летний Дмитрий Власов. Юркий дедушка «просочился» сквозь толпу и слета заявил Виктору Томенко: «Вытащите Динамо из нищеты!».

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

«Вы себе не представляете, какое раньше было „Динамо“. Мы всех били — и Кемерово и Новосибирске. А что сейчас? Смотреть больно», — выразил свое негодование пожилой фанат. На игры «Динамо», а ранее футбольного клуба «Темп», к слову, он ходит с 1947 года.

Для приветствия футболистов и болельщиков на поле вышли четверо. Алексей Минин пожелал бескомпромиссной борьбы, генерал-майор ФСБ Юрий Мороз, стоящий у руля общества «Динамо», — радости побед, Виктор Томенко в свою очередь пообещал барнаульскому футболу поддержку. Эти слова люди встретили аплодисментами.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы продолжим заниматься вопросами не только массового детского спорта, с которого, конечно, все начинается. Посмотрим на возможности помочь нашей профессиональной команде и обеспечить интерес зрителей, преданных болельщиков. Я полагаю, что удастся найти варианты, чтобы любовь к футболу на более высоком уровне вернулась в Алтайский край.

Сергею Дугину, который находился в этой же компании, слова почему-то не дали.

Кто из известных персон постоянно ходит на футбол? Среди алтайских предпринимателей есть постоянные болельщики «Динамо-Барнаул». Регулярно можно увидеть на играх Евгения Ракшина, совладельца компании «Мария-Ра», председателя совета директоров «Барнаульского пивзавода» Андрея Солодилова и братьев Шония. Из «силовиков» особая любовь к футбольному «Динамо» у руководителя алтайского УФСИН Валерия Усачева.

Что президент «Динамо» рассказал губернатору?

После окончания церемонии официальные лица поднялись на трибуну. Губернатор снял пиджак, надел очки и окунулся в первый для себя футбольный матч местной команды.

Надо сказать, что «Динамо-Барнаул» на фоне серьезно усилившегося в межсезонье соперника выглядело вполне достойно и имело возможность открыть счет в начале первого тайма. Но в каждом из моментов не хватало везения.

Правда и «Чита» сдаваться не собиралась. Было несколько эпизодов, когда чуть неуверенно действовал барнаульский страж ворот Богдан Карюкин. В какой-то момент мэр Дугин даже юморнул: «А он точно не подставной?». Алексей Минин в обиду своего подопечного не дал.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

У президента «Динамо-Барнаул» в этот вечер была прекрасная возможность рассказать губернатору о насущных делах клуба — о вечно дефицитном бюджете, который приходится как-то делить на профессиональный клуб, футболистов-инвалидов и детскую школу, о стадионе, не видавшем капитального ремонта с 1969 года и «приколах» РФС.

В этом году, например, клубы второго дивизиона обязали брать на выезды собственных врачей, что для без того нищих региональных команд обернется дополнительными затратами.

За какую команду болеет Томенко?

Во время первого тайма altapress.ru задал губернатору пару футбольных вопросов. Виктор Томенко рассказал, что как такового любимого клуба у него нет. В прошлом году он не следил и за «Енисеем» из своего родного Красноярского края, выступавшем в «Российской премьер-лиге».

«С „болением“ покончил уже давно. Теперь только смотрю игры национальных команд», — сообщил губернатор.

Как Александр Карлин приходил на футбол Приход Виктора Томенко на матч «Динамо-Барнаул» стал первым губернаторским за 11 лет. Последний раз руководитель региона посещал футбол 25 мая 2008 года. Тогда Александр Карлин оказался безумно недоволен увиденным. В тот год наша команда дебютировала в первом дивизионе. Из первых пяти домашних матчей барнаульцы три выиграли, одну сыграли в ничью, одну проиграли, что для новичка было совсем не плохо. Посмотреть на матч с командой «КамАЗ» из Набережных Челнов пришел и тогдашний губернатор. К его большому удивлению к перерыву счет был уже 1:4 не в нашу пользу. Поговаривают, что тот матч вышел боком всему руководству «Динамо-Барнаул». Особо Карлин был недоволен уровнем заработных плат барнаульских футболистов. На фоне невнятной игры доходы игроков (губернатору назвали цифру 80 тыс рублей в месяц) показались Карлину чрезвычайно завышенными, что он и высказал в своем фирменном жестком стиле. После этого матча на «Динамо» он больше не ходил.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Чем закончился матч с «Читой»?

Надо сказать, что Виктор Томенко зря уехал со стадиона в перерыве матча. Во втором тайме игра явно оживилась. У барнаульцев была сразу три момента подряд, когда можно было увеличивать счет. Особенно выделялись в созидании молодые футболисты, которые явно хотели себя показать.

Кстати, единственный забитый гол «Динамо-Барнаул» оказался на счету дебютанта команды Дениса Ямщикова, пришедшего в клуб из «Алтая». После игры радостные болельщики были настолько ему благодарны, что даже просили сфотографироваться.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

До конца августа «Динамо-Барнаул» проведет еще несколько домашних матчей. В ближайшую субботу, 17 августа, команда встретится с иркутским «Зенитом», 25 августа — с «Новосибирском», 28 августа — с «Сахалином».