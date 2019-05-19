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Спорт

Футболисты «Динамо-Барнаул» выиграли последний домашний матч сезона

18 мая «Динамо-Барнаул» в последнем домашнем матче сезона обыграло «Сибирь-2» из Новосибирска со счетом 3:1, пишет «Алтайский спорт». Алтайская команда смотрелась очевидным фаворитом.

Футбол.
Футбол.
СС0.

Это была встреча 22-го тура первенства ПФЛ зоны «Восток». Из Новосибирска поддержать своих футболистов приехало около 15 болельщиков, но это сибирякам не помогло. Новосибирцы во второй части сезона значительно сдали позиции, не набрав ни одного очка в пяти матчах, и опустились на последнюю строчку в турнирной таблице.

Уже на одиннадцатой минуте матча хозяева поля открыли счет.

Следующий матч «Динамо-Барнаул» проведет 25 мая в Чите, где встретится с местной «Читой».

Напомним, 15 мая барнаульские футболисты на своем поле принимали лидера зоны «Восток» команду «Сахалин». После разгромного поражения 5 мая от омского «Иртыша» со счетом 0:4, многие болельщики-скептики ожидали, что история повторится. Однако барнаульские футболисты не только смогли сыграть вничью, но были гораздо ближе к победе, нежели соперники.

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