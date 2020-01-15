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Спорт

Футболист «Динамо-Барнаул» стал тренером и сразу улетел в Турцию

Защитник футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Сергей Нестеренко, объявивший о завершении профессиональной карьеры в Барнауле, переквалифицировался в тренеры и сразу пошел на повышение, став первым барнаульским игроком за последние годы, кто оказался заявлен в этом статусе в лиге выше.

Футболист Сергей Нестеренко
Футболист Сергей Нестеренко
СХ-ньюс https://vk.com/cxnewsaltai

13 января стало известно, что Сергей Нестеренко теперь будет исполнять обязанности тренера по физподготовке в клубе «СКА-Хабаровск», который выступает в подълитной «Футбольной национальной лиге».

15 января Сергей уже улетел вместе со своими новыми коллегами в Турцию на сборы. Параллельно он продолжает обучение в академии тренерского мастерства «Российского футбольного союза».

Свой последний прощальный матч в составе «Динамо-Барнаул» он провел 29 декабря в роли капитана команды. В этот день «бело-голубые» в товарищеской игре встречались со сборной «Лиги Бро».

Первым профессиональным клубом Сергея Нестеренко в 2005 году стало «Динамо-Барнаул». За него Нестеренко провел 49 матчей и забил 4 гола.

С 2007 по 2010 год Нестеренко выступал за «Рубин» (Казань). В его составе провел одну встречу в Кубке России и одну — в Кубке Интертото. При этом в 2008—2010 годах футболист был арендован «СКА-Энергией» (Хабаровск). За нее сыграл 76 матчей и забил 1 гол. В сезоне-2011 футболист заключил соглашение со «СКА-Энергией». В начале 2014 года покинул клуб и присоединился к «Тосно».

Первый домашний матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020
пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Нестеренко принимал участие в играх юношеской (U-19) сборной России. В межсезонье 2017 года футболист вновь вернулся в барнаульскую команду.

Что происходит в «Динамо-Барнаул»?

Как уже сообщал altapress.ru в декабре Российский футбольный союз «завернул» реформу второй лиги ПФЛ, где выступает барнаульская команда. Напомним, ранее зону «Сибирь» предлагалось закрыть.

Сейчас обсуждение предстоящих изменений пошло на второй круг. Сибирским клубам предлагают вновь выдвинуть свои предложения, чтобы затем из них сформулировать окончательный вариант.

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