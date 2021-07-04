Где начать заниматься большим теннисом в Барнауле и почему этот вид спорта очень полезен

С какого возраста можно начинать
Современная система обучения позволяет ребёнку начать заниматься теннисом уже с трех лет, но дети в этом возрасте не воспринимают его как вид спорта. Для них это игра, в которой им очень весело. В основном ребёнок начинает понимать смысл тенниса, только с 6−7 лет. Главное в этом возрасте не перетруждаться в тренировках, так как организм ребенка еще слабоват. Обычно четырех раз в неделю достаточно.
Также родителям следует сразу понять, что в теннисе, как и в школе, существует поэтапное развитие теннисиста — от первых шагов до высшего мастерства. Здесь, как и в любом другом виде спорта, не обойтись без спадов падений и физических нагрузок. Кроме того, спортсмен каждый день выкладывается морально и физически на корте и соревнованиях, для него важна позитивная поддержка родителей и, конечно же, тренера, который с самого начала пути маленького теннисиста учит его преодолевать трудности, разочарования и неудачи.
Родители часто влюблены в ту картинку, которую увидели по телевизору, но на самом деле все не так просто. Дети не сразу начинают играть, это очень тяжелая и кропотливая работа, требующая терпения и времени.
В чем польза детского большого тенниса
Отметим основные преимущества:
- Все мышцы развиваются гармонично;
- Развивается «соревновательный дух». Ребенок чаще будет пытаться стать первым;
- Теннис помогает улучшить зрение, поскольку во время игры постоянно происходит тренировка сетчатки на приближение и удаление мяча;
- Энергия ребёнка направляется в нужно русло;
- Поскольку этот вид спорта индивидуален, происходит развитие самостоятельности и формируется навык принятия решений;
- Повышение внимательности, мелкой моторики и физической выносливости.
Совокупность многих факторов влияющих на мозговую активность так и на физическое развитие делает теннис уникальным, при этом следует отметить не менее важный момент для родителей, что риск получения травм детей намного ниже по сравнению с футболом, баскетболом.
В чем недостатки этого вида спорта
Хотя большой теннис и не контактный вид спорта, благодаря которому большинство опасных травм могут и не попасться на пути, но в жизни юного спортсмена бывают растяжения, боли в мышцах и суставах, а иногда и вовсе переломы.
К другим отрицательным моментам можно отнести:
- Постоянная необходимость в поддержке мотивации и эмоционального состояния, проигрыши будут выливаться в психоэмоциональное потрясение, которое часто граничит с депрессией;
- Постоянный контроль за здоровьем необходим для юного организма, так как нагрузки на опорно-двигательный аппарат дают о себе знать;
- Если затронуть профессиональный подход, то не обойтись малыми затратами на обучение и совершенствование, экипировку и выезды на соревнования, а также четкое расписание и диеты с регулярным посещением тренировок изменят обычную жизнь.
Противопоказания к занятию большим теннисом
- болезни опорно-двигательного аппарата, мышечной, суставной и соединительной ткани;
- межпозвоночная грыжа;
- невралгия;
- болезни сердца и сосудов, гипертония;
- язвы желудка;
- прогрессирующая близорукость;
- острые воспалительные процессы в организме.
Если у ребенка есть заболевания из списка выше, то всегда можно проконсультироваться с врачом и найти индивидуальный подход. Например, можно проводить тренировки с пониженной физической активностью. В этом случае они пойдут на пользу здоровью. Важно помнить, что теннис это не всегда профессиональная деятельность, и не все дети становятся большими спортсменами.
С чего начинать занятия
Конечно, начинать заниматься этим видом спорта нужно с общей физической подготовки. Купание летом и катание на лыжах зимой. Будут полезны занятия танцами, так как ребенок сможет лучше чувствовать ритм и научиться владеть своим телом. Особое внимание стоит уделить растяжке, ведь без должной гибкости не стать теннисистом.
Также важно обратить внимание на то, что в теннис играют одной рукой. Следовательно, чтобы у ребенка не развивался сколиоз, нужно заняться чем-то другим. Например, подойдёт плавание.
Как верно подобрать экипировку и теннисный инвентарь
Начнём с важнейшей составляющей инвентаря — это ракетки, с выбором вам должен помочь тренер. Без серьезного подхода можно приобрести дорогую, но не подходящую вашему ребенку ракетку, поэтому консультация необходима.
По поводу мяча можно сказать одно, что на начальном уровне к нему нет особых требований. Приобретайте любой понравившийся. Для новичков и маленьких детей есть специальные мягкие мячи, они красного цвета и хорошо пружинят от корта.
Родителю важно помнить, что вначале ребенку не нужна дорогая экипировка. Самое важное в одежде — это удобство, чтобы она не висела и в то же время не натирала. Главное не берите синтетические вещи. Ведь спортивная форма должна пропускать воздух, держать нагрузку, отлично растягиваться и не задерживать влагу.
Обувь лучше всего взять с запасом 0,5 — 1 см и желательно из натуральных тканей.
В какую цену обойдется экипировка и инвентарь
Детские ракетки в Барнауле начинают свою стоимость от 900 рублей. Набор для мячей обойдется в 400−500 рублей. Если говорить про форму, то шорты и юбки — от 2000 рублей, а футболки — от 500 рублей.
А вот в кроссовках выбор велик и разброс в ценах уж очень большой, в выборе нужно отталкиваться из собственного удобства и, естественно, наличия денежных средств.
Как выбрать секцию
Для начала родителям нужно определиться, что вы хотите от ребенка — чтобы он стремился к профессионализму или просто укреплял здоровье?
Выбирая секцию, позвольте себе руководствоваться профессионализмом тренеров. Поинтересуйтесь, как вообще проходят занятия, к чему направлен приоритет, есть ли в этой секции соревнования. Будет великолепно, если вы детально поговорите с тренерами и руководителем клуба.
Естественно, секцию нужно выбирать как можно ближе к дому, чтобы ребенок не уставал по пути на тренировку и у него оставались силы для учебы. После тренировок и уроков пообщайтесь и наблюдайте за вашим чадом. Если он полон сил и ведет себя задорно, то вероятнее всего теннис ему подходит.
В какие школы большого тенниса можно податься
Мы подобрали для вас несколько вариантов.
Алтайская краевая школа большого тенниса
Сайт: http://tennis22.ru/
Телефон:
Адрес: ул. Балтийская, 11 (Школа № 134); ул. Шумакова, 22 (Школа № 125); переулок Геблера, 33Б («Эланс»)
Стоимость групповых тренировок: 1600 рублей (4 р./месяц), 3200 рублей (8 р./месяц)
Стоимость индивидуальных тренировок: 800 рублей — работа тренера и 800 рублей — аренда корта
Теннисный клуб «Чемпион»
Сайт: http://barnaul.tk-champion.ru/
Телефон:
Время работы: ежедневно, 08:30−23:30
Адрес: ул. Петра Сухова, 1Г
Стоимость групповых тренировок (от 5 лет): 2200 рублей (4 р./месяц)
Стоимость индивидуальных тренировок: 800−1200 рублей — работа тренера и 600−850 рублей — аренда корта
Почему родители — опора для будущих чемпионов
Поддержка и мотивирование своего чада — это основа успеха. Родителям важно помнить, что они важнейшая опора в жизни и в спорте юного спортсмена.
Чтобы помощь ребенку была полноценная, самим родителям необходимо прекрасно разбираться в выбранном виде спорта. Различные мастер-классы, а также игры в теннис помогут вам.
Не забывайте, что каждый малыш уникален. Нет необходимости сравнивать детей с более успешными юнцами, а при поражении важно оказывать только поддержку. У каждого ребенка свои мысли и со временем формируются собственные желания, навязывание своих амбиций не пойдет ему на пользу.
Прислушивайтесь к своему ребенку, расспрашивайте о его переживаниях, а не навязывайте свои несбывшиеся мечты.
Влад Василевский.