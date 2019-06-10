Исторический гол Томенко и феерия Фетисова: как чиновники и депутаты сыграли в Бочкарях в хоккей

9 июня в Бочкарях Целинного района прошел необычный хоккейный матч: на лед сельского спорткомплекса вышли члены правительства края, общественники и депутаты Госдумы, во главе с прославленным спортсменом Вячеславом Фетисовым. Противостояли им возрастные хоккеисты местной команды. Атмосфера на арене была такая, что еще чуть-чуть — и лед бы начал плавиться. О нереальных эмоциях этого матча читайте в репортаже altapress.ru.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей

«Ведешь себя хорошо? Сестренку не обижаешь?»

С самого утра у ледовой арены Бочкарей было многолюдно. Собираться на автографсессию с известными российскими спортсменами, ныне депутатами Госдумы жители начали заранее. За полчаса до приезда гостей тут уже было не протолкнуться.

У входа на арену всюду сновали молодые хоккеисты. Самыми пронырливыми оказались новокузнечане. Еще 8 июня, когда Вячеслав Фетисов с коллегами осматривал спортивный объект, они успели с ним сфотографироваться и взять автографы. В ход шло все: майки, кепки, кто-то из ребятишек даже достал коньки, лишь бы заполучить еще один автограф прославленного хоккеиста.

На следующий день «кузня» вновь стояла первой в очереди.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Мамочки юных хоккеистов из Новокузнецка рассказывали: на сборы в Бочкари их звали уже несколько раз, но приехать решили только сейчас. Условия оказались выше всяких ожиданий. А тут еще и Фетисов.

Сам Вячеслав Александрович никому не отказывал. Выстроившимся в очередь ребятам он пожал руки, расписался. Один из хоккеистов подошел к нему с маленькой девочкой. Фетисов заулыбался: «Ну что, ведешь себя хорошо? Сестренку не обижаешь?» Счастью ребенка от такого внимания не было предела.

После общей фотографии новокузнечане проводили его дружным криком: «Удачи на игре».

На самой площадке Вячеслава Фетисова, олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, самого титулованного самбиста мира Мурата Хасанова и многократную паралимпийскую чемпионку по легкой атлетике Риму Баталову ждали зрители. На автографсессию выстроилась огромная очередь.

Все, кто сумел заполучить автограф, поднимались на трибуны.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Арена заполнялась людьми буквально на глазах. Болельщики вмиг оккупировали сидячие места, выстроились тремя рядами стоя. За ограждениями бортиков тоже было не протолкнуться. Что уж говорить, такого ажиотажа на льду Бочкарей, пожалуй, еще не было.

«Главное , чтоб стали настоящими мужиками»

В этот день на площадку в Бочкарях вышла сборная правительства Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко.

Глава региона на коньках держался вполне уверенно. Заниматься хоккеем он начал только в феврале и буквально в первую же тренировку «подломил» колено. На лед Виктор Томенко смог вернуться только в апреле. Прошло два месяца — и вот она первая официальная игра.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Из членов правительства поддержать его решились вице-губернатор Денис Губин, министр спорта Алексей Перфильев и министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Последний героически играл буквально на одной ноге, пару недель назад он тоже получил травму.

Подкрепление у них было серьезное — за сборную правительства и депутатов на лед вышли барнаульский предприниматель Михаил Дроздов, генерал-майор ФСБ Юрий Мороз, гендиректор компании «Бочкари» Вадим Смагин и другие известные любители хоккея.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

В тренеры «сборники» позвали нового наставника хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Александра Усачева.

Но главным их «оружием» стал, конечно же, Вячеслав Фетисов.

В своем приветственном слове он сказал, что село Бочкари похоже на какую-то сказку, поблагодарил руководство завода за активную социальную политику и обратился к родителям юных спортсменов.

Вячеслав Фетисов,

олимпийский чемпион по хоккею , депутат Госдумы:

Я тут разговаривал с мамочками хоккеистов. Они хотят, чтобы их дети превратились в великих спортсменов. На мой взгляд, главное, чтобы они стали настоящими мужиками.

Точнее и не скажешь.

Как проходила игра?

Команда «Бочкари 40+" выглядела гораздо скромнее. Без звезд и без опытного наставника, но зато с огромным желанием победить и сумасшедшей поддержкой трибун.

Первый период был явно за хозяевами. «Бочкари» не тушевались, активно шли в атаку и вполне закономерно забили первыми два гола. К перерыву счет на табло не изменился.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Во втором периоде «сборники» явно приободрились, сменили вратаря и пошли на штурм. Шанс размочить счет был у Юрия Мороза, но реализовать булит у него не получилось. Вратарь хозяев стоял насмерть.

«Бочкари» как могли сопротивлялись до последнего. В середине второго периода первая шайба все-таки залетела в их ворота, затем, с обидного рикошета — вторая.

К перерыву счет уже был 2:3 не в пользу хозяев льда. Но сдаваться они явно не собирались. Пока на арене обновляли лед, игроки эмоционально обсуждали, кто что делает не так и решали, как исправить ситуацию.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

К несчастью, сценарий игры развивался для них совершенно удручающе. Сборная правительства в третьем периоде так разыгралась, что ее уже было не остановить.

Вячеслав Фетисов, которому 20 апреля исполнился 61 год, на льду был неотразим. В этом матче он записал на свой счет два гола и несколько результативных передач, да таких ювелирных, что партнерам по команде оставалось только подставлять клюшки и шайбы сами оказывались в воротах. Не игра — а просто феерия на льду.

Помог Фетисов и Виктору Томенко. С его передачи глава региона забросил свою первую в хоккейной карьере шайбу. После игры он выглядел уставшим, но явно довольным.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Товарищеский матч в итоге закончился со счетом 8:3 в пользу гостей.