Гроссмейстеры России удивлены решением правительства края закрыть шахклуб на Гоголя

Ведущие шахматисты России, международные гроссмейстеры опубликовали на сайте ФШР открытое письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором просят сохранить в регионе шахматный клуб.

Письмо подписали 15 гроссмейстеров, в том числе чемпионы мира и шахматных Олимпиад в составе сборной России, чемпионы Европы и России в индивидуальном зачете.

Титулованные шахматисты просят Томенко сохранить «точку роста» на шахматной карте России. Они отмечают, что в развитии своего вида спорта Алтайский край за семь лет из аутсайдеров превратился в лидера среди регионов. И новость о закрытии шахматного клуба на ул. Гоголя в Барнауле стала для всех больших огорчением.

Авторы открытого письма также подчеркивают, что далеко не во всех регионах страны сегодня работают такие краевые или областные шахклубы. Без поддержки властей они существовать не могут.

«Уважаемый Виктор Петрович! Мы, шахматисты, которым довелось участвовать в самых престижных турнирах планеты, обращаемся к Вам с просьбой сохранить краевой шахматный клуб, как минимум, в том формате, в котором он существует. Его исчезновение станет огромной потерей не только для Алтайского края, но и для шахмат всей нашей любимой страны», — пишут гроссмейстеры.

Ранее с аналогичным обращением выступили шахматисты Алтайского края. А в интернете появилась петиция в адрес минспорта о необходимости сохранить клуб. Ее подписали 634 человека.

Почему принято решение закрыть клуб на Гоголя

Напомним, шахматный клуб на ул. Гоголя был открыт в марте 2013 года решением бывшего губернатора края Александра Карлина по инициативе краевой шахматной федерации.

Помещение Алтайского краевого шахматного клуба — после ремонта. Максим Герасимюк

За семь лет в АКШК были проведены сотни турниров, в том числе международного и всероссийского уровней.

Однако в ноябре 2019 года в клубе неожиданно прошла проверка состояний конструкций здания. Ее с помощью аккредитованной организации проводило «Учреждение по содержанию административных зданий» из краевого правительства.

Итог проверки — здание находится в аварийном состоянии. Его нужно срочно освобождать, поскольку есть угроза жизни и здоровью людей. Съехать шахматистам предписали до 31 марта 2020 года. Но только не сказали, куда именно.

Следом появились слухи, что снос исторического здания в центре Барнаула связан с простым желанием чиновников расчистить кому-то площадку для строительства жилого дома или ТРЦ.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции заявил, что не видит проблем с этим вопросом. Однако на данный момент окончательного решения по новому зданию для АКШК нет,

Для переезда клуб вынужден будет взять в аренду около 500 кв. метров, что может стоить около 4 млн рублей. Пока рассматривается вариант о размещении клуба на пр-те Комсомольском.