Губернатор, мэр, начальник полиции и ФСБ открыли в Барнауле международный фестиваль

В Барнауле торжественно открыли XIII Международный фестиваль единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков» и VIII олимпиаду боевых искусств «Сибирь-Азия», рассказали в правительстве Алтайского края. Соревнования посвящены 85-летию Алтайского края и 77-летию Победы в ВОВ.

На официальной церемонии открытия турнира был губернатор Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, начальник ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал-лейтенант Андрей Подолян, начальник УФСБ по Алтайскому краю, председатель АКОО ОГО ВФСО «Динамо», полковник Роман Плотников, руководители органов безопасности, президент федерации кикбоксинга края, глава фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, президент федерации тхэквондо, депутат АКЗС Александр Локтев и другие уважаемые гости.

Участие в соревнованиях принимают атлеты от 8 до 45 лет более чем из 40 регионов России, а также из Таджикистана.

Обращаясь к участникам, Томенко подчеркнул, что в гостеприимном Алтайском крае их всегда ждут и постараются сделать все, чтобы пребывание в регионе было счастливым, интересным и насыщенным.

«Наш фестиваль проходит под девизом „Детям планеты — мир без наркотиков“. Вы своим примером показываете, чего может достичь человек, если отказывается от вредных, тем более пагубных привычек. Этот подход к жизни надо обязательно популяризировать», — отметил Томенко.

Андрей Подолян назвал событие великолепным и подчеркнул, что это не просто спортивные соревнования, а возможность показать уровень воспитания молодых спортсменов".

А ранее в Барнауле анонсировали III летнюю краевую Спартакиаду субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.