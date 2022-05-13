Алтайских предпринимателей приглашают принять участие в III летней краевой Спартакиаде

При поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Центра «Мой бизнес», Министерства спорта Алтайского края и под эгидой регионального отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» подготовка к Спартакиаде идёт полным ходом.
За спортивными победами
Приглашаем предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки предпринимательства посоревноваться в следующих направлениях:
- Стритбол (баскетбол, игра в одно кольцо, команда — 4 человека).
- Бадминтон (команда — 2 человека). Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина.
- Гиревой спорт. Состав команды: 2 человека, 2 весовые категории (до 80 кг, свыше 80 кг).
- Футбол (команда — 5 человек).
- Настольный теннис (команда — 2 человека). Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина.
- Шахматы (команда — 1 человек).
- Петанк. Состав команды: 3 человека.
- Перетягивание каната. Состав команды: 6 человек (3 мужчины и 3 женщины).
- Дартс. Состав команды: 3 человека.
Старт соревнований 4 июня в субботу, в 09.00, награждение победителей в 18.00.
Условия участия
От одного юридического лица/предпринимателя в состав команды (объединения) могут быть включены только:
- индивидуальный предприниматель и сотрудник руководящего звена или член семьи;
- руководитель или учредитель организаций малого и среднего бизнеса и сотрудник руководящего звена;
- возможно формирование общей команды от нескольких предпринимателей/юридических лиц, института инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Минимальное количество направлений — 5. Количество команд от одного объединения не ограничено.
Организационный взнос для команд, участвующих в соревнованиях, составляет 1500 рублей с одного участника, при условии оплаты до 15 мая, с 16 мая по 1 июня стоимость взноса составляет 2000 рублей.*
Внимание! Регистрация всех участников Спартакиады открыта до 20 мая.
Вопросы по участию в мероприятии адресуйте куратору проекта Галине Бессоновой по тел.: 8−913−218−67−17.
Как всё начиналось
«Идея Спартакиады родилась ещё в 2019 году, и очень удачно удалось её реализовать, — делится впечатлениями председатель Алтайского краевого отделения „ОПОРА РОССИИ“ Евгений Госьков. — Мероприятие ориентировано исключительно на предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Основной идеей, конечно же, остаётся неформальное общение бизнес-среды, но спорт вносит корректировки в это общение: он придает ему здоровый соревновательный интерес. В первую спартакиаду такое общение принесло свои плоды: появились новые проекты и найдены точки взаимодействия между некоторыми компаниями».
Две уже состоявшихся Спартакиады насчитывают более 400 бизнесменов и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства, а в прошлом году к Спартакиаде присоединились представители Управления федеральной налоговой службы, команды Торгово-промышленной палаты Алтайского края, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Союза лидеров Алтайского края, два года подряд в Спартакиаде участвуют предприниматели из Родинского района и Бийска.
Кстати, в рамках Спартакиады дополнительно можно попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Выполнение нескольких этапов будет зачтено, и в дальнейшем можно завершить процедуру сдачи нормативов.
Справка
I Спартакиада прошла в 2019 году и собрала 18 команд, 300 участников. Соревнования проходили по девяти спортивным направлениям: пляжный футбол, пляжный волейбол, стритбол, бадминтон, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, перетягивание каната, петанк. По результатам соревнований места распределились следующим образом. Третье место заняла команда «Губернаторцы» — сборная руководителей барнаульских предприятий. Второе место осталось за командой МЧС. Кубок за первое забрала команда банка ВТБ.
II Спартакиада состоялась в 2021 году, где первые два призовых места забрали уже «бывалые» команды: «Губернаторцы» — первое место, команда ВТБ — второе место, и третье место заняла команда от Родинского союза предпринимателей, которые также участвовали второй год.
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